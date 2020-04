WhatsApp: in arrivo le videochiamate fino a 8 partecipanti

Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa e ora ve lo possiamo confermare. WhatsApp ha allargato il numero massimo di partecipanti alle sue videocall da 4 a 8.

Da quando il mondo è stato colpito dalla pandemia di coronavirus e le persone sono state costrette a vivere e a lavorare solo in casa, i maggiori software di comunicazione, call e videoconferenze sono stati presi d’assalto. Qualcuno di questi non era neppure forse pronto a un numero così alto di iscritti.



E così, Microsoft e Google hanno rafforzato le proprie piattaforme, e ora, finalmente, anche WhatsApp fa capire di non volere essere da meno.



Persino il servizio di Facebook starebbe pianificando di espandere la sua funzione di chat video di gruppo per consentire fino a 8 membri. L’app è attualmente in versione beta, ma i beta tester iOS e Android possono scaricarla.



All’inizio di questo mese, WhatsApp aveva iniziato a offrire videochiamate fino a 4 persone. Ora il numero è destinato a raddoppiare e sarà portato a otto. Tuttavia, dato che la funzione è ancora nella versione beta, potrebbe essere necessario di un po’ di tempo prima che sia distribuita a tutti gli utenti.



L’estensione della chat di gruppo a 8 partecipanti dovrebbe richiedere a tutti l’impiego dell’ultima versione software dell’app.

WhatsApp si conferma dunque un’app particolarmente dinamica. Proprio ieri, la popolare chat ha lanciato, in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità, un pacchetto di sticker chiamato “Insieme a casa”.