WhatsApp aumenta il numero di partecipanti alle call di gruppo

Con l’attuale pandemia che costringe molte persone a rimanere a casa, le videochiamate di gruppo e persino le chiamate audio di gruppo hanno subito un forte incremento. App come Google Duo hanno aumentato del 50% il numero massimo di partecipanti a una multicall (fino a 12). Ora anche WhatsApp starebbe pensando a una mossa simile.

Alcuni sviluppatori hanno infatti scoperto delle stringhe di codice nell’ultima versione beta di WhatsApp che confermerebbe l’intento dell’app d proprietà di Facebook.

Il popolare servizio si starebbe dunque preparando ad aumentare il suo numero massimo di partecipanti alle chiamaea audio o video di gruppo. Attualmente, il limite è di quattro partecipanti, molto inferiore a quello dei principali concorrenti di WhatsApp.

Per sfruttare i nuovi limiti, tutti i partecipanti a una call dovranno avere installata l’ultima versione di WhatsApp. Al momento non si sa ancora con precisione quale potrebbe essere il nuovo numero massimo di partecipanti. Il cambiamento dovrebbe perà essere significativo. Con molta probabilità il numero minimo di utenti dovrebbe essere elavato da 4 a 6. Ma sono in molti a sperare in un aumento più cospicuo. Ne sapremo molto di più nelle prossime ore.

Fonte