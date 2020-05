Huawei ha annunciato la disponibilità sul mercato del suo nuovo tablet MatePad Pro.

HUAWEI Matepad Pro Tablet,... Con il rapporto schermo-corpo del 90% e le cornici...

Il tablet è caratterizzato da un design elegante e minimalista, presenta un display da 10,8 pollici (in formato 16:10) con bordi sottili e un rapporto screen-to-body del 90%. Il tablet è dotato di un pannello IPS con una risoluzione di 2K QHD (2.560×1.600) ad una densità di pixel di 280ppi

MatePad Pro è mosso dal processore Kirin 990 da 7nm, ha una batteria da 7.250 mAh, e viene commercializzasto con un adattatore da 20W per una ricarica veloce. Il dispositivo supporta la ricarica SuperCharge di Huawei a 40W.

MatePad Pro: massima produttività

Huawei MatePad Pro mette a bordo Huawei App Multiplier, Multi-Window e Multi-screen Collaboration. Le funzioni Multi Window e Multi-screen Collaboration permettono di lavorare, leggere un documento, rispondere a un messaggio e fruire di contenuti media, senza interrompere il lavoro. Il tablet supporta la M-Pencil, che consente fino a 4.096 livelli di sensibilità alla pressione e il supporto per l’inclinazione. non manca il supporto per la Smart Magnetic Keyboard, anch’essa collegabile al tablet via Bluetooth. I tasti sono posti ad una distanza di 1,3 mm tra loro per una digitazione confortevole.

L’audio e … il video

MatePad Pro supporta Histen 6.0, per regolare gli effetti sonori stereo 3D, mentre il quad-speaker quad-canale ad alta ampiezza Harman Kardon riproduce anche i suoni più complessi con chiarezza.

Il dispositivo è provvisto della modalità comfort oculare e assicura che la modalità filtri efficacemente la luce blu dannosa e prevenga l’affaticamento visivo, anche con un utilizzo prolungato del device. Inoltre, Huawei ha sviluppato molteplici funzioni di protezione degli occhi tra cui filtro luce blu, promemoria postura, promemoria fotosensibile, promemoria di movimento e modalità e-book.

Prezzi e disponibilità e promo lancio

Huawei MatePad Pro è disponibile nella configurazione 6GB + 128GB Wi-Fi a 549,90 euro.

Può essere acquistato presso il Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon.it, e le principali insegne della distribuzione specializzata. Da oggi e fino al 31 maggio, tutti coloro che acquisteranno il tablet, riceveranno incluso nel prezzo Huawei M-Pencil, dal valore commerciale di 99 euro, e Huawei Smart Magnetic Keyboard, dal valore commerciale di 129,90 euro. Per gli acquisti presso Huawei Store e Huawei Experience Store, il premio verrà erogato contestualmente alla consegna del prodotto.