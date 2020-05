Nintendo Switch Online offre nuovamente la chance di accedere e giocare gratuitamente a tutti, sia a chi non ha mai usufruito della prova e sia a chi ha già colto l’occasione al volo.

Un’occasione da non perdere

La piattaforma Nintendo Switch Online, pensata per il multiplayer e per scaricare o accedere contenuti aggiuntivi, ancora una volta va incontro ai suoi fan. E offre loro, sia che abbiano già usufruito di altre promo sia che non l’abbiano fatto, la bella occasione di avere il libero e gratuito accesso per una settimana. Sette giorni di giochi, sfide, prove ad alto tasso di divertimento e adrenalina. Ad annunciarlo è il colosso nipponico con un tweet. Pubblicato nella pagina ufficiale di Nintendo Italia cita appunto la possibilità di sfidare gli altri utenti connessi e di accedere a oltre 70 titoli classici per Nintendo Nes e Super Nes.

Un catalogo per tutti i gusti

L’abbonamento Nintendo Switch Online permette agli utenti di sfidare amici o giocatori in tutto il mondo con titoli come Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 2. Consente ovviamente di accedere a un ampio catalogo di giochi classici per Nes e Super Nes come con un vero e proprio emulatore legale e a libero accesso. E permette di archiviare e salvare dati sul cloud proprietario. Funzionalità, questa, comodissima, specie se si è cambiato console. Oltre al ricco catalogo, c’è anche un interessante store con offerte promozionali, contenuti speciali da scaricare e oggetti gratuiti nei giochi, per esempio il recente tappeto di Tom Nook in Animal Crossing: New Horizons.

La prova gratis e i prezzi degli abbonamenti

Il prezzo di Nintendo Switch Online è di 3,99 euro per 30 giorni, 7,99 euro per 90 giorni oppure 19,99 euro per un anno. C’è anche l’account famigliare con fino a 8 membri a 34,99 euro all’anno. Mentre la prova, lo ricordiamo, è gratis per 7 giorni.