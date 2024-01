Analisi Canalys: il mercato dei PC torna finalmente a crescere

Dopo un lungo declino negli anni precedenti, finalmente il mercato dei PC sembra essersi ripreso. Lo conferma Canalys nella sua ultima analisi di mercato, che conferma che dopo un difficile 2023 l’industria è pronta a riprendersi.

Nell’ultimo trimestre del 2023, infatti, e spedizioni totali di desktop e notebook sono salite a 65,3 milioni di unità, registrando una modesta crescita generale. Le spedizioni di notebook hanno raggiunto i 51,6 milioni di unità, in aumento del 4% rispetto al 2022. Le spedizioni di desktop invece si sono tenute a 13,7 milioni di unità, registrando un calo dell’1%. Per quanto una crescita totale del 3% possa sembrare poca, si tratta comunque di un buon segno.

“Il 2023 è stato un anno difficile per l’industria dei PC, ma le aziende sono rimaste resilienti e possono ora guardare a un panorama in miglioramento”, ha dichiarato Himani Mukka, Research Manager presso Canalys. “Con il miglioramento delle condizioni economiche, le aziende e le persone che hanno rimandato i loro acquisti per molti trimestri sono ora pronte a riprendere le spese per i PC”.

Un’innovazione che porterà grande rivitalizzazione nel mercato è l’intelligenza artificiale. Almeno un dispositivo su cinque spedito quest’anno avrà dei componenti specializzati per l’intelligenza artificiale. Ed entro il 2017 saranno spediti oltre 170 milioni di PC con capacità di intelligenza artificiale.

La classifica delle aziende

Passando a dati più specifici relativi alle aziende, Lenovo ha conquistato il primo posto nelle classifiche del mercato dei PC per il Q4 2023, spedendo 16,1 milioni di unità e registrando una crescita annua del 3%. HP, al secondo posto, ha registrato una crescita del 6% anno su anno nelle spedizioni nel Q4. Dell ha mantenuto la terza posizione sia nelle classifiche del Q4 2023 che nell’intero anno 2023, spedendo rispettivamente 9,9 milioni di unità e 40 milioni di unità. Apple ha conquistato la quarta posizione nel Q4 2023 spedendo globalmente 6,6 milioni di unità, ottenendo una crescita del 9%. Infine Acer ha ottenuto la quinta posizione con una crescita del 12% anno su anno, spedendo 4 milioni di unità nel Q4 2023, mentre Asus ha occupato la quinta posizione nelle classifiche annuali per il 2023, totalizzando 16 milioni di unità e registrando un declino annuo del 21% rispetto al 2022.