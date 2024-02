Analisi TrendForce: mercato dei pieghevoli in aumento, ma ci sono dei rallentamenti

Un’analisi di TrendForce ha riportato grandi crescite nel mercato degli smartphone pieghevoli. Le spedizioni di questi ultimi, infatti, hanno raggiunto i 15,9 milioni di unità nel 2023, registrando un aumento del 25% e rappresentando circa l’1,4% del mercato complessivo degli smartphone.

Nel 2024 si prevede che la situazione sarà ancora in salita. Il numero di spedizioni arriverà infatti a circa 17,7 milioni di unità, con una crescita dell’11% e un aumento della quota di mercato all’1,5%. Un tasso di crescita che però è ancora sotto le aspettative, e che potrebbe rallentare.

Ci sono due motivi per questo. Il primo sono i frequenti problemi di manutenzione, che portano gli utenti a non fidarsi della qualità del prodotto. Il secondo sono i prezzi, ancora troppo alti per essere appetibili.

Il futuro, tuttavia, offre diverse speranze a seguito dell’ottimizzazione della produzione. Diversi componenti chiave potrebbero cominciare a essere prodotti in massa, diminuendo ovviamente i costi. Inoltre, ci si aspetta che un aumento delle spedizioni di pannelli pieghevoli da parte dei produttori cinesi, meno costosi rispetto ai fornitori coreani, ridurrà ulteriormente i prezzi.

Per quanto riguarda le prestazioni di mercato Samsung rimane il leader di mercato nonostante la sua quota sia scesa dall’80% al 70% nel 2023, mentre le spedizioni di Huawei sono salite al 12%. Xiaomi, Oppo e Vivo hanno mantenuto le loro quote al di sotto del 10%. Nel prossimo anno Samsung mira a mantenere la sua quota di mercato degli smartphone pieghevoli intorno al 60%. Huawei, al contrario, sta aumentando le sue spedizioni, puntando a una quota di mercato di oltre il 20%.

Oppo e Vivo hanno deciso di concentrare i loro sforzi su modelli più grandi che si piegano in orizzontale. Huawei invece ne sta per rilasciare uno verticale, e Honor si prepara a entrare nel mercato quest’anno. Apple manca ancora all’appello, e anche TrendForce non è riusctio a scoprire se Apple abbia intenzione di entrare sul mercato. Tuttavia è certo che l’eventuale ingresso di Apple nel settore degli smartphone pieghevoli possa stimolarne significativamente la crescita.