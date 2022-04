Anche Netflix punta sul mobile gaming

C’è una grande e inattesa novità che vede protagonista il marchio di Netflix. E stavolta non riguarda una nuova serie tv in uscita o l’approdo sulla piattaforma di un film appena girato. No, la novità riguarda direttamente un nuovo settore: quello del gioco.

Precisamente del mobile gaming, ovvero il segmento videoludico cui si accede attraverso dispositivi mobili. La notizia che è rimbalzata sui siti internet nelle ultime settimane è quella dell’annuncio da parte di Netflix della società made in Finlandia “Next Games”. 65 milioni di euro il volume totale dell’operazione, che rientra nella strategia di diversificazione dell’offerta e nella volontà di aprire anche nuovi segmenti, potenzialmente prolifici come quelli dello streaming video.

Il mondo del gioco online è infatti in grandissima crescita: si contano infatti 3,9 miliardi di utenti dotati di smartphone, nel nostro pianeta e gran parte di questi usano il cellulare anche per giocare. La crescita di giocatori online è del 6,1%, con la previsione secondo Newzoo di raggiungere quota 4,5 miliardi di clienti entro il 2024. Un segmento in cui è veramente propizio puntare, un terreno fertile per investimenti e sviluppi, come aveva capito anche l’industria del gambling. In questo ambito l’ultima novità è quella che vede protagonista la piattaforma Big Casino del gruppo di Snaitech, azienda che sta puntando tutto sul grande rafforzamento del nuovo operatore ma anche sul miglioramento della versione mobile del sito internet, dal momento che ormai sempre più giocatori accedono ai casinò e alle slot da cellulare.

Ma torniamo all’operazione di Netflix, che consente alla piattaforma di mettere le mani sulla software house che ha creato titoli come Stranger Things e The Walking Dead, serie tv che sono proprio esclusiva della grande N. “Next Games ha un team di gestione esperto, un forte track record con giochi mobile basati su franchise di intrattenimento e solide capacità operative – ha spiegato Mike Verdu in una intervista. Siamo entusiasti che Next Games si unisca a Netflix come studio principale in una regione strategica e in un mercato di talenti chiave, espandendo le nostre capacità interne. Siamo solo all’inizio nel settore dei videogiochi, ma sono sicuro che insieme a Next Games saremo in grado di costruire un portafoglio di giochi di livello mondiale”, ha concluso il responsabile della divisione gaming di Netflix

Una mossa che fa capire ancora di più quanto il mondo del gioco online sia l’industria del futuro, capace di offrire sia posti di lavoro che grandi prospettive di investimento.