Anche Realme introdurrà una modalità Luna

Samsung poco tempo fa è entrata in un po’ di guai per una delle funzioni della fotocamera dedita a fare scatti alla Luna. Secondo molti utenti questa sarebbe stata un imbroglio, limitandosi a mostrare un’immagine fittizia del satellite. Le cose in realtà sono più completate ma è comunque vero che si tratta di un artificio eccessivo. In fondo ne varrà così tanto la pena avere una modalità Luna separata per le proprie fotocamere? Secondo Realme sì, e infatti sarà impiegata anche nei loro smartphone.

L’immagine mostrata qui sopra è stata scattata da un Realme 11 Pro+ ed è, stando al direttore di marketing di Realme, completamente naturale. Del resto, se non lo fosse non lo andrebbero certo a dire dopo lo scandalo di Samsung. La speranza è che questa volta la qualità venga effettivamente garantita da un’ottima fotocamera e da minimi ritocchi dell’Intelligenza Artificiale.

Probabilmente la modalità Luna sarà utilizzata dall’enorme sensore principale di 200 Megapixel, fiore all’occhiello del nuovo smartphone. Oltre a questo, chiaramente, ci sono il display OLEDE a 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz, un chip della serie MediaTek Dimensity 7000 e infine una batteria da 5,000 mAh e ricarica da 100W.