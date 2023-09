Ancora leak per il Samsung Galaxy S23 FE: ecco il design e le specifiche

Ormai il Samsung Galaxy S23 FE non è più un segreto. Sebbene non sia stato ancora annunciato ufficialmente, il telefono è stato protagonista di un enorme numero di leak. Ormai dovrebbe avvicinarsi il momento in cui Samsung mosterà al mondo il dispositivo, ma per il momento ci dobbiamo accontentare di altre informazioni non ufficiali.

Il Galaxy S23 FE, infatti, è stato ritrovato su Google Play Console. Questo ci ha regalato, come al solito, un’immagine del dispositivo insieme ad alcune specifiche. Eccole di seguito.

Il design ormai lo conosciamo, e del resto è molto il linea con il classico look della serie. Più interessante è il fatto che il telefono arriverà in due versioni: una alimentata dal chipset Exynos 2200 di Samsung e l’altra con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

La lista del Google Play Console mostra che il S23 FE avrà 8 GB di RAM, e 256 GB di memoria ma ovviamente potrebbero esserci opzioni aggiuntive una volta che verrà lanciato. Funzionerà con Android 13 e avrà uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120 Hz.

La configurazione delle fotocamere sarà piuttosto standard, con una lente principale da 50 Megapixel, una ultragrandangolare da 8 Megapixel, una teleobiettivo da 12 Megapixel e una selfie cam da 10 Megapixel. In ultimo, la batteria sarà da 4.500 mAh con ricarica da 25 W.