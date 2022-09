Ancora leak per lo OnePlus 11 Pro: tutte le specifiche svelate

In arrivo una seconda sfornata di leak con protagonista il nuovo smartphone OnePlus 11 Pro. Settimana scorsa OnLeaks ha rivelato i render del telefono; oggi seguono le specifiche complete, che ci permettono di dare un’occhiata d’insieme all’atteso flagship.

Particolarmente degno di nota è il processore: si tratta del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, SoC di nuova generazione che, sebbene praticamente confermato svariate volte, non è ancora stato annunciato in maniera ufficiale. Lo OnePlus 11 Pro potrebbe essere quindi uno dei primi smartphone, se non il primo, ad utilizzare il nuovo chip.

Il modello base arriverà con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, fino ad arrivare a un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il sistema operativo sarà OxygenOS 13, basato su Android 13.

Lo schermo dello OnePlus 11 Pro invece sarà QHD+ AMOLED e avrà dimensioni di 6,7 pollici e refresh rate di 120 Hz. Nell’angolo in alto a sinistra ci sarà un notch, che ospiterà una selfie cam di 16 Megapixel. Il resto del comparto fotografico è costituito da un modulo posteriore con una fotocamera principale da 50 Megapixel, una ultragrandangolare da 48 Megapixel e una teleobiettivo da 32 Megapixel.

La batteria avrò dimensione di 5.000 mAh con ricarica cablata da 100 W. Le ultime caratteristiche dello smartphone includono Alert Slider (il pulsante fisico che permette di attivare la vibrazione), sensore di impronte digitali sotto il display, supporto Dolby Atmos e porta USB-C. La data d’uscita è ancora incerta, ma dovrebbe arrivare prima della fine di quest’anno.