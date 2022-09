OnePlus 11 Pro: OnLeaks pubblica un primo render

Benvenuti nel 2023! Anche se Halloween è ancora lontano e mancano parecchi annunci per questo finale dell’anno, c’è qualcuno che ha già gli occhi puntati sul prossimo anno. È il caso del famoso Onleaks che offre un primo assaggio di come potrebbe essere OnePlus 11 Pro.

Un ritorno atteso

Dopo un OnePlus 10T piacevole nel prezzo ma tecnicamente “generico”, il OnePlus 11 Pro sembra voler tornare alle origini. Questo è quello che possiamo pensare con il ritorno visibile su queste immagini dell’Alert Slider, il piccolo pulsante permette di cambiare il profilo della suoneria (suoneria/silenzioso/vibrazione). Ricordiamo che su OnePlus 10T era stato eliminato per lasciare più spazio alla batteria e al sistema di raffreddamento.

Per quanto riguarda il design, notiamo soprattutto il cambiamento nelle fotocamere. Innanzitutto la fotocamera frontale torna ad alloggiare nell’angolo in alto a sinistra dello schermo mentre era centrata sul OnePlus 10T. È più discreto, l’impressione è quella di un aspetto decentrato.

Il blocco fotografico posteriore sembra voler mescolare due diversi design. Le tre lenti e il flash sono inseriti in un cerchio, come sul OnePlus 7T, ma questo a sua volta è inserito in un’area più ampia che si confonde con il bordo, riprendendo l’idea progettuale lanciata da Samsung sul Galaxy S21.

Hasselblad?

Sulle immagini condivise da SmartPrix e Onleaks, si nota la menzione “Hasselblad” sulla fotocamera. È possibile però che questi elementi estetici (colore, citazioni, ecc.) differiscano dal modello reale. L’uscita non è prevista prima di sei mesi.