Svelate le capacità delle batterie dei modelli iPhone 14

C’è sempre un po’ di mistero nella scheda tecnica degli iPhone, non appena i nuovi dispositivi vengono presentati ogni anno. E anche quest’anno non fa eccezione. Molti sono gli utenti che stanno cercando di capire esattamente la quantità di Ram o l’amperaggio delle batterie delle diverse versioni lanciate da Apple la scorsa settimana.

La nuova serie di iPhone 14 di Apple offre lo stesso design e le stesse dimensioni complessive della serie 2021 (se non per pochissime differenze estetiche), e dunque anche la capacità delle batterie non dovrebbe discostarsi di molto.

Ci sono piccole differenze, anche se probabilmente non sufficienti per notare un impatto misurabile sulle autonomie.

La differenza vera è che, quest’anno, ci sono due modelli con una batteria di grandi dimensioni: l’iPhone 14 Pro Max e l’iPhone 14 Plus. Le loro batterie sono leggermente più piccole della batteria del modello 13 Pro Max, ma ancora una volta si tratta di una differenza trascurabile.

Qui di seguito gli amperaggi dellle batterie di iPhone 14, con le relative differenze rispetto ai modelli dello scorso anno.

Batteria mAh Wh Differenza iPhone 13 3,227mAh 12.4Wh +2,18% iPhone 14 3,279mAh 12.7Wh iPhone 14 Plus 4,325mAh 16.7Wh – iPhone 13 Pro 3,095mAh 12.0Wh +3,43% iPhone 14 Pro 3,200mAh 12.4Wh iPhone 13 Pro Max 4,352mAh 16.8Wh -0.42% iPhone 14 Pro Max 4,323mAh 16.7Wh

Le batterie di iPhone 14 e iPhone 14 Pro sono leggermente più grandi, ma davvero di poco. Come l’anno scorso, il modello base ha una batteria più grande del Pro, ma quest’anno i telefoni integrano anche chipset diversi (e hanno schermi diversi). Sarà interessante confrontare la durata della batteria: Apple afferma che il Plus abbia la migliore durata della batteria di tutti gli iPhone usciti finora.

Inoltre, i modelli Pro dichiarano di offrire un’autonomia in grado di assicurare energia per tutto il giorno nonostante la nuova funzione di Always On Display.