La domanda per l’iPhone 14 Plus è più debole di quella per l’Phone mini lo scorso anno

L’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities ha pubblicato un primo rapporto sull’andamento dei preordini dei nuovi iPhone 14 di Apple.

La domanda per l’iPhone 14 Pro Max ha superato quella per il 13 Pro Max dell’anno scorso, una buona notizia per il produttore di Cupertino; l’iPhone 14 Pro sta invece ottenendo la stessa domanda del 13 Pro del 2021, mentre i restanti modelli stanno faticando.



Alla fine i conti sembrano essere in pari con lo scorso anno anche se lo spostamento delle vendite verso i modelli di fascia più alta dovrebbe poratere a un prezzo medio di vendita (ASP) più alto.



Nel complesso, iPhone 14 e iPhone 14 Plus rappresentano il 45% delle spedizioni della serie iPhone 14. È interessante notare che, in base ai dati di Kuo, la domanda per il nuovo modello Plus sarebbe addirittura più debole di quella dell’iPhone 13 mini l’anno scorso, così come il modello Plus starebbe andando peggio dell’iPhone SE.

Se la domanda per i due modelli base dovesse continuare a essere così contenuta, Apple potrebbe ridurre gli obiettivi di spedizione nelle prossime settimane.

Naturalmente tutti questi dati non sono stati dichiarati ufficialmente da Apple, ma rappresentano una stima degli analisti di mercato fatta in base ai tempi di attesa per ricevere i nuovi modelli di iPhone 14 nei mercati principali: sei settimane per il Pro Max e cinque per il Pro. Gli altri due modelli saranno invece disponibiil il giorno del lancio.