Arrivano nuovi modelli della serie Redmi Note 12

Un paio di settimane fa Xiaomi annunciava la gamma di Redmi Note 12, arrivata in Europa pochi giorni fa con la bellezza di quattro modelli. Eppure la compagnia non si ferma: nel corso di un evento locale che si è tenuto in Grecia, sono stati infatti annunciati ben due modelli aggiuntivi, che faranno il loro debutto in Europa portando il numero di smartphone della linea a sei.

I due nuovi dispositivi saranno valide aggiunte alla serie? A quanto sappiamo, sembra che le differenze saranno piuttosto minime. Il primo di questi smartphone sarà il Redmi Note 12 Pro 4G.

Il nome è lunghissimo, ma le specifiche sono standard: processore Snapdragon 732G, schermo AMOLED a 120 Hz, fotocamera principale da 108 Megapixel, batteria da 4.400 mAh e ricarica rapida da 67 W.

Il resto delle specifiche non si conoscono: si sa però che il prezzo sarà di 329 euro. Il secondo smartphone annunciato, il Redmi Note 12S, si posiziona in una fascia di prezzo ancora inferiore.

Avrà infatti uno schermo LCD da 6,43 pollici e 90 Hz, con processore MediaTek Helio G96. Ci sono poi una lente principale da 108 Megapixel, certificazione IP53, batteria da 5,000 mAh e ricarica da 33W.

Il prezzo del sesto membro della linea Redmi sarà di €289. A rendere le cose più complicate, però, c’è che il mese scorso è stato certificato un modello alternativo di Redmi Note 12S con un comparto fotografico leggermente diverso. Ci aspetta ancora qualche sorpresa? Vedremo.

