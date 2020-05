Android 11: Google sposta la beta e indica la nuova roadmap

Google presenterà la nuova beta di Android 11 il prossimo 3 giugno. Questa versione del sistema operativo è un ulteriore passo in avanti per consentire agli sviluppatori di preparare il terreno per le proprie applicazioni e Google non ha voluto nascondersi, ammettendo di aver subito alcuni ritardi nella sua pianificazione iniziale.

Tramite le parole del responsabile dello sviluppo Android, Dave Burke afferma come i membri del team del progetto siano costretti a lavorare in remoto a causa della crisi sanitaria causata da Covid-19.

Per aiutarci a soddisfare le esigenze dell’ecosistema tenendo conto degli impatti sui nostri sviluppatori e partner, abbiamo deciso di aggiungere un po’ di tempo in più al programma di rilascio di Android 11. Abbiamo spostato di circa un mese la beta 1 e tutte le fasi successive, che lasciano un po’ più di tempo a tutti, ma ci consente di rimanere in pista per la versione finale più avanti nel terzo trimestre.

In altre parole, tutte le fasi importanti dello sviluppo di Android 11 sono in ritardo ma il rilascio finale di questa versione del sistema rimane ben pianificato per il terzo trimestre. Quindi, ci rimane una quarta anteprima per sviluppatori non originariamente pianificata e annunciata ieri da Dave Burke.

Per concludere, ecco il calendario aggiornato: