LG Velvet è ufficiale in Corea del Sud

Dopo diverse settimane di rumors, LG ha finalmente presentato in Corea il suo ultimo smartphone, LG Velvet.

Si tratta di un modello particolarmente atteso che segnala la fine delle gamme V e G oltre ad inaugurare un nuovo design che integra un modulo fotografico completamente piatto sul retro a forma di “gocce”.

L’ufficialità di LG Velvet in Corea del Sud conferma anche la scheda tecnica: display da 6,8 pollici con tecnologia Oled e una definizione Full-HD+ di 2460 x 1080 pixel.

Per quanto riguarda le prestazioni, dentro LG Velvet troviamo il chip Snapdragon 765G di Qualcomm, un chip ottimizzato per giochi particolarmente efficiente con il vantaggio di essere compatibile con le reti 5G senza aggiungere un modem supplementare. LG ha poi inserito 8 GB di RAM e 128 GB di memoria UFS 2.1 espandibile con scheda microSD. Il telefono ha anche una batteria da 4.300 mAh.

Sul retro, troviamo tre fotocamere:

Un modulo grandangolare principale da 48 Megapixel

Un modulo ultra grandangolare da 8 Megapixel

Un sensore di profondità da 5 Megapixel

Davanti, invece, una fotocamera da 16 Megapixel integrata nella notch per i selfie. Altre caratteristiche includono la presenza di un lettore di impronte digitali integrato nello schermo, il supporto dello stilo, la presenza di un jack per cuffie, la compatibilità con la ricarica wireless e una certificazione impermeabile IP68.

LG Velvet sarà inizialmente commercializzato in Corea del Sud in quattro colorazioni: nero, bianco, verde o arancione al prezzo di circa 680 euro. Al momento, non ci sono informazioni circa una data d’uscita per l’Italia.