Android 12 avrà una nuova dashboard dedicata al gaming

La qualità e la quantità di giochi per smartphone è cresciuta in maniera incredibile negli ultimi anni. Oggi possiamo contare su telefoni dedicati ai videogiochi, con interfacce speciali e accessori per essere trasformarti in vere e proprie console portatili. Google è ben consapevole di tutto questo e offrirà nuove funzionalità sul prossimo Android 12.

Una dashboard dedicata ai videogiochi

La novità più attesa è senza dubbio l’arrivo di una “Game Dashboard” su Android 12. Si tratta dell’interfaccia già offerta da diversi produttori sui propri smartphone per videogiochi. Come sempre, Google vuole creare uno standard per rendere più semplice la vita agli sviluppatori.

Questa dashboard di gioco ci consentirà di acquisire schermate o registrare facilmente il video di un gioco. Si preoccuperà anche di cancellare le notifiche durante le nostre partite e gestire le prestazioni dello smartphone.

Google ha anche presentato l’AGDK, o Android Game Development Kit. È una suite di strumenti che semplifica lo sviluppo per i creatori di giochi su Android.

È con questo kit che gli sviluppatori possono integrarsi facilmente nella Game Dashboard di Android 12. Soprattutto, possono testare i propri giochi con diversi profili prestazionali e accedere a nuove librerie C/C++.

Dovremmo quindi garantire all’arrivo di giochi più efficienti e ambiziosi su Android.

Giochi mentre…scarichi!

Ultima grande novità proposta da Google per Android 12: la possibilità di lanciare un gioco prima della fine del download. È una funzionalità che i giocatori conoscono già su PlayStation o Xbox.

In maniera concreta, gli sviluppatori possono disporre di un insieme di dati necessari per il gioco: il suono, le trame e il gameplay che sono necessari per il primo livello, ad esempio. Questa è la parte che i giocatori scaricheranno per prima per poter iniziare il gioco.

La funzione “gioca mentre scarichi” sarà disponibile solo su Android 12 e utilizzerà il nuovo sistema di gestione dei file Android 12.