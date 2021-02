Android 12 dovrebbe migliorare la modalità picture-in-picture per i video

Nel 2017, una delle funzionalità presentate da Google per la versione di Android 8.0 Oreo è stata quella della modalità picture-in-picture che consentiva, per le applicazioni compatibili, di visualizzare un video sopra altre finestre per continuare a guardare il filmato mentre si utilizza un’altra app.

In un articolo, XDA Developers descrive in particolare le novità della modalità picture-in-picture in arrivo su Android 12. Tra queste avremo a che fare con una migliore gestione delle dimensioni della finestra video: “Si potrà fare pinch-to-zoom per ridimensionare, ma anche toccare due volte per riportare automaticamente la finestra alle sue dimensioni. Massimo ” .





Inoltre, secondo le osservazioni di XDA Developers, Android 12 potrebbe permettere di nascondere temporaneamente i video facendo scorrere la miniatura sul lato dello schermo o essere ridotti per poi essere riaperti toccando la piccola finestra.

Oltre ai video picture-in-picture, ci sarà anche un altro elemento dell’interfaccia rivisto: le chat a bolle. Già introdotte lo scorso anno con Android 11 per raggruppare qualsiasi conversazione, saranno riviste le animazioni all’apertura o alla chiusura delle chat oltre ad essere allineate verticalmente e non più orizzontalmente.

La presentazione di Android 12 è prevista nelle prossime settimane in linea con lo storico dell’azienda degli anni passati.