Android 12 espande il pannello delle scorciatoie: Google Pay, Google Home e tasto spegnimenti

Android 12 Beta 2 è da poco disponibile sugli smartphone Google Pixel compatibili. Diverse nuove funzionalità accompagnano questa nuova versione, abbastanza per immaginare una panoramica di come sarà la versione finale del sistema operativo mobile.

Il pannello delle scorciatoie riceverà alcune integrazioni, in particolare il riquadro “Internet” che permetteva di controllare le connessioni al Wi-Fi e alle reti mobili. Di interessante ci sono però altre funzioni: Google Pay, Google Home e il tasto di accensione.

Pulsante di spegnimento

Con Android 12, una pressione prolungata su quel tasto fisico attiverà l’Assistente Google. Quindi, per non ritrovarci senza la possibilità di spegnere o riavviare semplicemente lo smartphone, il pannello delle scorciatoie accoglie un nuovo pulsante per l’accensione o spegnimento.

Verso la parte inferiore del pannello, accanto ai tasti per andare alle impostazioni permette di modificare l’organizzazione delle tessere, troveremo un menu che ci porterà al menu di accensione. In questo modo non saranno più visualizzati i collegamenti a Google Pay e il controllo dei dispositivi collegati.

Dispositivi connessi e wallet

Questi due elementi (Portafoglio e Controllo dei dispositivi connessi) si troveranno infatti direttamente nel pannello delle scorciatoie così da averli sempre visibili, senza bisogno di andare nel menu di accensione.

Nel caso del Wallet, il metodo di pagamento preferito sarà visualizzato nel piccolo formato nel riquadro. Il controllo dei dispositivi connessi consentirà invece di controllare i prodotti di automazione domestica collegati a Google Home con semplici gesti.

Da tenere presente per chi avesse installata la beta 2 di Android che possono verificarsi bug e funzionamenti.