Android 12, inizia lo sviluppo su Samsung Galaxy

Samsung ha iniziato a lavorare allo sviluppo di Android 12 per la serie Galaxy S21. Gli smartphone di Samsung non dispongono ancora della beta del sistema operativo, che può essere invece scaricata sui dispositivi di Google.

Android 12 finalmente su Samsung

Il mese scorso Google ha ufficialmente annunciato l’ultima versione del sistema operativo Android, rendendo noti i dispositivi supportati. In questo elenco però non compare Samsung Galaxy 21, l’ultima serie di smartphone della società sudcoreana, che effettivamente non ha potuto usufruire della beta del sistema operativo. La situazione però non è destinata a durare ancora a lungo.

Un nuovo rapporto di Max Weinbach ha infatti rivelato che lo sviluppo di Android 12 per Samsung Galaxy ha appena avuto inizio. La versione definitiva del sistema operativo dovrebbe essere rilasciata verso settembre su tutti i dispositivi compatibili, e non si sa ancora se Samsung terminerà lo sviluppo prima di questa data.

Oltre ad Android 12, Samsung è al lavoro sulla sua nuova interfaccia One UI 4.0. La prima beta di quest’ultima dovrebbe arrivare ad agosto, poco prima della Samsung Developer Conference che si terrà tra ottobre e novembre.