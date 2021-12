Android 12L beta è disponibile: nuove funzionalità, compatibilità e installazione

Il 27 ottobre 2021, in occasione dell’Android Dev Summit 2021, Google ha presentato Android 12L. Questa nuova versione di Android, diversa da Android 12, è progettata per schermi di grandi dimensioni. Si tratta di tablet, smartphone pieghevoli (compresi gli smartphone con due schermi), ma anche Chrome OS e dispositivi con schermo esterno.

Per gli utenti, questa prima beta include correzioni di bug, miglioramenti dell’esperienza utente e patch di sicurezza di dicembre 2021. Ma è per gli sviluppatori che si fa più interessante. Infatti, Android 12L integra nuovi strumenti e le API ufficiali di Android 12L (livello API 32).

Oltre a queste aggiunte, troverai la maggior parte delle funzionalità già descritte da Google nei precedenti aggiornamenti. Ciò include modifiche all’interfaccia utente per schermi di grandi dimensioni, multitasking più semplice e ottimizzazione del ridimensionamento delle app.

Dispositivi compatibili

Puoi installare Android 12L su un Google Pixel 3a o su un Pixel molto più recente, come Pixel 6 Pro (anche se Android 12L arriverà in seguito su Pixel 6). Puoi anche avviare Android 12L in Android Studio su Mac, Windows o GNU/Linux.