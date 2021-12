Arrivano i primi risultati di Snapdragon 8 Gen 1

Ormai è da qualche tempo che si parla del nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. All’ultimo evento Qualcomm il dispositivo è stato mostrato in azione, e si sono avuti anche i primi risultati, svelando la potenza del processore a confronto con gli altri principali.

Si può vedere subito come si tratti di un passo avanti non indifferente rispetto allo Snapdragon 888, sia per single-core che per multi-core. Per la precisione, lo Snapdragon 8 Gen 1 sarà il 10% più veloce rispetto al predecessore.

Qualcomm però non riesce ancora Apple, con performance del nuovo chip ancora inferiori rispetto all’A13 Bionic impiegato nella serie iPhone 11. Bisogna considerare però che questi sono soltanto test preliminari, e la performance durante l’uso di tutti i giorni potrebbe essere decisamente variabile.

Nonostante performance CPU tutto sommato nella media, è la GPU dove il nuovo chipset eccelle. In un altro test, il chip è riuscito a raggiungere i 45 frame al secondo, contro i 36 dell’iPhone 13 Pro Max. Questo sarà sicuramente un pro per tutti gli appassionati del gaming dagli smartphone.