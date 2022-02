Android 13 Developer Preview 1: ecco cosa c’è di nuovo

La prima anteprima di Android 13 (nome in codice: Tiramisu) è finalmente qui. Principalmente è rivolta agli sviluppatori, in modo che possano testare le nuove funzioni e assicurarsi che non ci siano problemi di compatibilità. Fra la novità ci sono aggiornamenti al sistema della privacy, Material You, e molto altro.

Come anticipato, Android 13 porterà un supporto a Material You più allargato. Tutte le icone delle applicazioni ne potranno fare utilizzo, consentendo agli sviluppatori di disegnare grafiche sempre più responsive. Inoltre è stato aggiunto il supporto per due schermate home diverse contemporaneamente per migliorare l’esperienza di uso sui dispositivi pieghevoli.

Parlando di sicurezza, Google ha introdotto un nuovo sistema che consente di condividere soltanto singole foto con le applicazioni che le richiedono. Insieme a questo, c’è nuova impostazione della connessione Wi-Fi per minimizzare i dati di localizzazione generati. Infine, da questa versione, account ospiti potranno utilizzare le applicazioni già installate su un dispositivo, senza che i dati dell’utente principale siano visualizzabili.

Il resto dei cambiamenti sono principalmente rivolti agli sviluppatori. Fra questi un’API in grado di verificare la lingua principale utilizzata dagli utenti e l’aggiornamento di alcune librerie di Android a Java 11.

Android 13 arriverà ufficialmente nella seconda metà dell’anno. Nel frattempo chiunque può scaricare la versione per sviluppatori e provarne i cambiamenti, tenendo in mente che incontrare diversi bug a questo stadio di sviluppo è inevitabile.