Android 13: è in arrivo la versione finale, ecco l’ultima versione

Mancano poche settimane all’arrivo del nuovo sistema operativo Android. Google ha annunciato oggi l’uscita di Android 13 beta 4, la versione che precede il rilascio finale del suo prossimo sistema operativo mobile.

Ricordiamo che Android 13 deve attraversare diverse fasi prima di essere pronto per l’implementazione della versione definitiva. Le anteprime per gli sviluppatori consentono di accedere al sistema operativo in una fase precoce per preparare il terreno e iniziare ad adattare le loro app.

La presentazione nella sua versione definitiva dovrebbe probabilmente arrivare all’inizio dell’anno scolastico. Entro la fine del 2022, una buona parte di smartphone verrà aggiornata alla versione definitiva di Android 13, ma il processo proseguirà nel 2023. Nel frattempo, ovviamente, vedranno la luce anche i dispositivi che girano nativamente su questo OS.

Per poter provare Android 13 Beta 4, è necessario almeno un Pixel 4 o un Pixel 4 XL.

Ecco l’elenco degli smartphone compatibili con Android 13:

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a

Google Pixel 4

Google Pixel 4XL

Google Pixel 5a

Google Pixel 5

Google Pixel 6a

Google Pixel Pro

Google Pixel 6

Altri partner di Google propongono la beta di Android 13, l’elenco ufficiale è stato pubblicato da Google e dai vari brand interessati:

Asus Zenfone 8

Lenovo Tap P12 Pro

Nokia X20

OnePlus 10 Pro

Oppo Trova X5 Pro

Realme GT 2 Pro

Sharp Aquos sense6

Tecno Camon 19 Pro 5G

Viva X80 Pro

Xiaomi 12 , 12 Pro e Pad 5

ZTE Axon 40 Ultra

Questi modelli possono quindi essere aggiornati alla beta di Android 13.