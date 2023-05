Android 14 Beta 1 arriverà per prima su OPPO Find N2 Flip

OPPO ha annunciato che il suo primo telefono pieghevole a conchiglia, OPPO Find N2 Flip, conquisterà presto un nuovo primato. Sarà infatti uno dei primi smartphone al mondo a ricevere il nuovo aggiornamento di Android 14 Beta 1. Gli utenti potranno provare la versione per sviluppatori di ColorOS costruita intorno alla prima beta di Android 14, sperimentando tutte le funzionalità introdotte dall’aggiornamento.

Fra le migliorie introdotte dalla Beta 1 di Android 14 vi sono diversi strumenti per garantire la produttività, le prestazioni, la privacy, la sicurezza e la personalizzazione dell’utente. L’interfaccia sarà più intuitiva, per esempio posizionando a metà display, il tasto per tornare indietro, o ancora un foglio di condivisione del sistema perfezionato.

Proprio nel nome della privacy, il sistema consentirà alle app di limitare la visibilità di determinate schermate solo ai servizi di accessibilità. Gli sviluppatori saranno inoltre incoraggiati a utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Android per realizzare applicazioni progettate per schermi grandi e piccoli.

Su OPPO Find N2 Flip è possibile ora scaricare la versione per sviluppatori di ColorOS, basata su Android 14 Beta 1 a questo link. La versione sarà resa pubblica globalmente nel corso di quest’anno, e OPPO ha promesso per il suo pieghevole almeno quattro aggiornamenti di ColorOS e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.