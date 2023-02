Find N2 Flip, l’asso nella manica di OPPO per conquistare il mercato degli smartphone pieghevoli

Oppo Find N2 Flip rappresenta la vera entrata di OPPO nel mondo degli smartphone foldable. Dopo l’assaggio dello scorso anno, rappresentato dal Find N, mai propriamente importato in Europa, questa volta il produttore cinese fa sul serio, convinto delle doti del suo nuovo dispositivo. Che in realtà si fa notare subito per alcune caratteristiche: il form factor a conchiglia, con un sistema di cerniera evoluta e capace di far chiudere in modo perfetto e simmetrico le due semiscocche, un generoso display esterno e una batteria in grado di assicurare una buona autonomia.

Insomma, considerato che questo smartphone pieghevole è il candidato ad essere il concorrente naturale del Samsung Galaxy Z Flip4, OPPO ha cercato di battere il rivale migliorando i suoi punti deboli. Basterà per sottrargli quote di mercato? Presto per dirlo. Di certo per rompere l’egemonia del produttore coreano sarà presto necessario agire anche sulla leva del prezzo, considerato che OPPO Find N2 Flip costa 1.199 euro, mentre il rivale veleggia fra i 750 e gli 850 euro. Ma il Galaxy è sul mercato ormai da sei mesi, mentre il modello di OPPO integra lo stato dell’arte della tecnologia odierna. E si sa, sei mesi in questo campo sono tanti. Insomma, sarà una gara avvincente.

Lo smartphone è mosso dal processore MediaTek Dimensity 9000+, offre una batteria da 4.300 mAh con ricarica da 44 W, ha una doppia fotocamera sulla scocca esterna e una annegata nel display principale.

È disponibile nel nostro Paese nelle colorazioni Astral Black e Moonlit Purple. Fino ad aprile ci sono interessanti promo di vendita, che trovate riassunte qui.

Scheda tecnica OPPO Find N2 Flip

Design

È il form factor che ha venduto di più dall’inizio dell’era dei pieghevoli. Flip è compatto, pesa 191 grammi e ha uno spessore di 7,45 millimetri. Meglio aprirlo con due mani (l’operazione con una singola mano non è delle più agevoli) proprio per seguire le geometrie delle due semiscocche che combaciano perfettamente e non fanno intravedere neanche un millimetro di “luce”. Significa che non entrerà né polvere né sporco, a tutto vantaggio del funzionamento della cerniera, che OPPO garantisce per 400.000 aperture e chiusure. Tante, molte di più della concorrenza.

Il display di Find N2 Flip

Come detto OPPO Find N2 Flip ha puntato molto sullo schermo esterno da 3,26 pollici, con un aspect ratio di 17:9 e una luminosità di picco di 900 nits. Bello e ampio, permette lo scrolling fino a sei pannelli e consente di rispondere alle chiamate con un set di messaggi predefiniti senza dover aprire il telefono.

Ma su uno schermo così ampio ci saremmo aspettati qualcosa in più: una tastiera su cui scrivere per gestire meglio social e messaggistica, per esempio. Arriverà? Probabilmente con un aggiornamento software ma sarebbe stato perfetto aver questa funzione da subito.

Il display principale, invece, è un AMOLED LTPO da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, aspect ratio di 21:9 e risoluzione di 2520×1080 pixel.

È un piccolo capolavoro. I colori sono vividi e naturali, la piega centrale quasi invisibile. Lo schermo supporta l’HDR10+ e appare molto luminoso.

L’hardware di OPPO Find N2 Flip

Oppo Find N2 Flip è mosso dal processore MediaTek Dimensity 9000+ (a 4 nanometri), che si rivela un eccellente compromesso conferendo allo smartphone un buon mix fra potenza e consumi. Ci sono 8 GB di Ram e 256 GB di memoria di archiviazione, ma non la possibilità di estendere lo spazio mediante schede esterne.

Non mancano il Bluetooth 5.3, l’NFC, il GPS (con Galileo, Beidou, Glonass e QZSS), mentre il lettore delle impronte digitali è montato sul lato e non annegato sotto lo schermo. Assicura uno sblocco veloce e preciso.

Da sottolineare che il telefono offre la connessione 5G su entrambe le Sim contemporaneamente. Un plus niente male.

Sul fronte dell’hardware merita un plauso il nuovo sistema di apertura e chiusura che permette al dispositivo di aprirsi da 45 a 110 gradi e di rimanere in differenti posizioni in modo molto saldo. Un deciso valore aggiunto soprattutto quando si utilizza il telefono per fotografare e fotografarsi.

UI Experience

Oppo Find N2 Flip è animato dall’interfaccia Color OS 13 che gira su Android 13. La UI di OPPO, qui ripensata per il display pieghevole, è ormai collaudata e non differisce di molto da quella vista sugli smartphone tradizionali.

Ovvio che, in questo modello, tanto lavoro sia stato fatto nella valorizzazione del display esterno sul quale si può attivare l’always-on display, diversi stili di orologio, opzioni di colore e altre impostazioni (la data e le notifiche sono opzionali, per esempio).

C’è anche la possibilità di impostare sullo schermo la figura di un animale domestico interattivo, che vive con voi sulla schermata di blocco. Si può scegliere tra cinque animali che si animeranno ogni volta che si riattiva lo schermo esterno o quando li si tocca sul display. Una sorta di Tamagotchi, che però, fortunatamente, non dovrete nutrire! Noi abbiamo preferito un wallpaper tradizionale (fra l’altro ce ne sono di molto stilosi).

Una volta rimossa la schermata di blocco, sul display esterno non si troverà a disposizione l’interfaccia utente completa, ma piuttosto una selezione molto parziale di widget. Quelli disponibili sono Fotocamera, Meteo, Timer, Eventi, Auricolari wireless e Registratore. Un peccato, come già sottolineato, perché così lo schermo rimane sotto-utilizzato. Un altro esempio? Non si può cambiare la rete wifi, ma solo accendere e spegnere la funzione.

Anche le gesture meritano qualche aggiornamento: ad esempio si può fare lo scrolling delle schede da sinistra a destra e da destra a sinistra, ma non ritornare alla prima o a una sorta di home con un solo movimento. Lo scrolling dal basso all’alto parte curiosamente da metà display, rendendo le operazioni un po’ complicate se si agisce sul telefono con una sola mano. Insomma, tante opportunità di miglioramento che non dovrebbe essere difficile integrare con qualche aggiustamento software.

Infine, Oppo promette 4 anni di major update e 5 anni di patch di sicurezza. Davvero una nota di merito e di serietà.

La fotocamera di Find N2 Flip

OPPO ha dotato il suo Flip di una doppia fotocamera sulla scocca esterna, alla destra del display esterno. La fotocamera principale è supportata da un sensore da 50 Megapixel Sony IMX890, f/1,8, da 23 mm equivalenti, mentre la secondaria offre un sensore da 8 Megapixel ultra wide Sony IMX355, f/2.2 da 16 mm equivalenti.

Il sensore principale è di indubbia qualità e restituisce ottimi scatti sia quando si scatta in buone condizioni di luce sia di sera. L’ultra wide tende invece tende ad avere una saturazione di colore meno carica e restituisce un rumore digitale crescente con il calare della luce.

Sul fronte del video, la risoluzione massima è di 4K a 30 fps (non si gira a 60 fps).

Nel complesso non siamo davanti a un camera phone, ma a un dispositivo fortemente evoluto su altri fronti, che però è sempre in grado di scattare immagini di buona qualità, senza toccare le vette di smartphone più vocati all’imaging. Tuttavia la presenza dell’NPU proprietaria di OPPO Marisilicon X consente di catturare video notturni in 4K e 4K HDR, mentre la partnership con Hasselblad, assicura un eccellente bilanciamento cromatico, e porta a bordo del Flip la modalità Xpan che regala la possibilità di acquisire foto con un formato stretto e lungo con una ratio di 65:24, una prerogativa delle camere del brand svedese.

C’è anche una selfie cam, posta nel pannello principale da 6,8 pollici. È una 32 Megapixel, f/2.4, da 21 mm dotata di autofocus.

L’audio dello smartphone

OPPO Find N2 Flip è dotato di speaker stereo che assicurano una buona qualità di ascolto in vivavoce, nonostante le misure minute. Il sistema è quello ormai collaudato di utilizzare una cassa nella parte inferiore del telefono con un secondo canale nella capsula auricolare. Il sound riprodotto è nella media dei telefoni di pari range.

Le conversazioni al telefono sono invece sempre state nitide e senza eco metallici.

Batteria

La batteria da 4.300 mAh offre una prospettiva nuova nell’uso di uno smartphone foldable. Si arriva a sera senza mai doversi preoccupare di utilizzare in modo parco qualche funzione. In questo segmento Find2 Flip batte a mani basse tutti i dispositivi della concorrenza con il medesimo form factor, dal Galaxy Z4 Flip al Motorola RAZR 2022 passando per il Huawei P50 Pocket. C’è la ricarica SUPERVOOC da 44W che consente di ricaricare la batteria al 50% in circa 23 minuti e al 100% in 1 ora circa.

Gli Awards di Cellulare Magazine

Oppo Find N2 Flip si aggiudica quattro Awards di Cellulare Magazine: il Display Award premia la magia del doppio schermo: quello interno pieghevole e quello esterno ampio e generoso nelle dimensioni della diagonale; il Design Award rappresenta un omaggio alle forme, al perfetto assemblaggio e alla nuova soluzione della cerniera, capace di ridurre al minimo la presenza della piega. Hitech Award è un riconoscimento alle doti generali dello smartphone di OPPO mentre il Photo Award premia soprattutto la camera principale da 50 Megapixel e l’autofocus della selfie cam da 32 Megapixel.

Il giudizio di Cellulare Magazine: OPPO Find N2 Flip

Oppo Find N2 Flip si conferma uno smartphone ben progettato e ben riuscito. Risolve in modo egregio le problematiche che hanno afflitto dispositivi con form factor simili ma appartenenti a generazioni precedenti, soprattutto grazie a una batteria affidabile, a un display esterno più grande e a un sistema di chiusura più evoluto, che elimina quasi completamente il problema della piega centrale.

PRO Il form factor lo rende maneggevole e tascabile

Il form factor lo rende maneggevole e tascabile La batteria assicura una giornata abbondante di autonomia

La batteria assicura una giornata abbondante di autonomia La piega all’interno del display non si vede quasi

La piega all’interno del display non si vede quasi Ottima fotocamera

CONTRO Il display esterno potrebbe essere sfruttato meglio dal software

Il display esterno potrebbe essere sfruttato meglio dal software Non c’è il jack da 3,5mm

Non c’è il jack da 3,5mm La memoria non è espandibile

La memoria non è espandibile Prezzo impegnativo