Android 14 Beta 3: nuove funzionalità personalizzabili e miglioramenti visivi

Tra le fasi cruciali nello sviluppo di una nuova versione di Android, la stabilità della piattaforma è di fondamentale importanza. Questo permette agli sviluppatori di condurre test finali prima di rilasciare le proprie applicazioni. La Beta 3 di Android 14 è stata ora resa disponibile online, offrendo un’anteprima delle modifiche elencate da 9to5Google.

Personalizza la schermata di blocco come desideri



Nelle impostazioni di personalizzazione di Android, finalmente avremo la possibilità di modificare la schermata di blocco. saremo in grado di scegliere tra sette stili di orologio, ognuno con opzioni per carattere, dimensione e colore. Alcuni orologi offrono formati originali, inclusa la visualizzazione della data, e potrai posizionarli agli angoli dello schermo e personalizzare la posizione delle informazioni meteorologiche.

Scorciatoie sulla schermata di blocco



Un altro cambiamento degno di nota riguarda l’introduzione delle scorciatoie direttamente sulla schermata di blocco. Avremo diverse opzioni tra cui scegliere, come disattivare la suoneria, attivare la modalità “Non disturbare”, controllare il dispositivo, accendere la torcia, eseguire la scansione di codici QR, accedere alla fotocamera e alla videocamera.

Nuovo indicatore di carica del dispositivo



La prima modifica notabile riguarda l’indicatore di carica, che ora utilizza il design delle “pillole” simile a quello presente durante le chiamate, posizionato nell’angolo in alto a destra dello schermo. La novità principale è l’inclusione della percentuale di carica della batteria, che in precedenza non veniva visualizzata nella barra di stato. Questo sarà particolarmente utile per coloro che desiderano monitorare il livello di batteria prima di staccare lo smartphone. Tuttavia, l’icona della rete Wi-Fi scompare in presenza di questa “pillola”.

Icone Material You riviste



Con la funzione Material You, ora possiamo sincronizzare tutti i colori dell’interfaccia e modificare le icone delle applicazioni, inclusi i pulsanti. In questa versione beta, le icone rivisitate appaiono più vivaci grazie a sfondi dai colori più intensi. Tuttavia, a causa di questa scelta, potrebbero perdere un po’ di contrasto che potrebbe non essere adatto a tutti gli sfondi.

Altre novità in Android 14 Beta 3

Ci sono anche altre piccole novità da menzionare: