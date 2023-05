Android 14: più privacy per la registrazione video delle app

Scegliere esattamente cosa si vuole che appaia su uno screenshot video. Questo è più o meno quello che offrirà Android 14 con l’adozione di un nuovo sistema di registrazione. Quest’ultimo permetterà di catturare solo l’interfaccia di un’applicazione… invece di tutto ciò che viene visualizzato sullo schermo dal sistema operativo.

Questa nuova funzionalità dovrebbe in particolare evitare l’acquisizione involontaria di elementi troppo personali (ad esempio la notifica) o che semplicemente interferiscono con l’acquisizione lungo il percorso. L’idea? Rendere l’esperienza più comoda e più rispettosa della privacy.

Come promemoria, Android apporterà un conto alla rovescia prima dell’inizio della registrazione. Recentemente, l’aggiunta della funzionalità di screenshot per app è stata vista nelle versioni QPR 1 e QPR2 di Android 13, ma in una forma non ancora completata. A priori, sarà quindi necessario attendere l’uscita di Android 14 per trarne il massimo vantaggio.

Hands-on: I finally got this fully working, so here's a full demo of Android 14's new partial screen recording feature.



This feature lets you record a single app without any System UI elements or notifications appearing in the video!



(Resulting video in the follow-up reply.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N