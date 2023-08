Android 14: protezione avanzata dei dati cellulari con nuove funzionalità di sicurezza

Mentre Android 14 sarà rilasciato probabilmente il mese prossimo, Google continua a elencare le modifiche apportate a questa versione dell’OS per i dispositivi mobili. L’azienda ha pubblicato un post sul blog l’8 agosto in cui spiega come intende migliorare ulteriormente la sicurezza dei telefoni cellulari contro attacchi ai dati.

Rischi attuali delle reti 2G

Google nota la proliferazione di terminali di rete fasulli utilizzati dagli hacker e riconosce che la protezione dei dati mobili è diventata una priorità. Secondo Google, i rischi maggiori si concentrano sulle reti 2G: è importante notare che questo standard non sarà più supportato in Italia da alcun operatore in futuro. Nonostante ciò, tutti gli smartphone rimangono compatibili e la connessione “può essere attivata da remoto da un attacco dannoso, inducendo in modo silenzioso i dispositivi a passare alla connettività solo 2G, ignorando così reti diverse”, spiega Google. Inoltre, alcuni cosiddetti attacchi “man in the middle” (l’uomo nel mezzo) sono molto più facili sulla rete 2G rispetto a 3G, 4G o addirittura 5G.

Protezione rafforzata con Android 14

Basandosi su queste osservazioni, Android 14 consentirà alle aziende e alle organizzazioni governative di “disabilitare il supporto per la tecnologia 2G nella loro flotta di dispositivi gestiti”. Un’altra nuova funzionalità in arrivo è la disabilitazione della “crittografia zero” per la connettività cellulare. Con la formula Android Enterprise, Android 14 fornirà oltre 200 nuovi controlli di gestione.

Crittografia end-to-end per tutte le connessioni

Un’altra modifica significativa riguarda l’implementazione della crittografia end-to-end per tutto il traffico di rete. Google spiega che attualmente “la rete decide se il traffico viene crittografato e l’utente non ha visibilità su questa crittografia. Alcuni malware offrono funzionalità per far credere ai dispositivi che la crittografia non sia supportata dalla rete, diminuendo così la connessione alla crittografia zero e consentendo l’intercettazione del traffico”, spiega l’azienda.

Sicurezza potenziata per le connessioni cellulari

Android 14 consentirà quindi la disattivazione del supporto alle connessioni non crittografate direttamente a livello di modem. Google specifica che sarà sempre possibile effettuare chiamate di emergenza tramite una connessione non crittografata. L’obiettivo è migliorare la riservatezza delle comunicazioni su larga scala nei prossimi anni. A tal proposito, nelle prossime versioni di Android sono previste ulteriori funzionalità di sicurezza per le connessioni cellulari. Oltre a ciò, il programma Android 14 offrirà altre opzioni di sicurezza come il blocco delle applicazioni non aggiornate in termini di sicurezza o una funzione per nascondere le animazioni durante l’inserimento del codice PIN.