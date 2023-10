Android 14 sarà lanciato domani? Tutti gli indizi paiono confermarlo

Ormai è da un po’ di tempo che non abbiamo notizie ufficiali su Android 14. In passato alcune voci avevano fissato la data di lancio per il 4 ottobre, ovvero domani. Si tratta di una data più che probabile, dato che coincide con l’annuncio dei nuovi Pixel 8. Ma oggi, il rumor è stato confermato.

Rumor confermato non da Google, ma dall’azienda di telefonia canadese Telus. Quest’ultima, infatti, ha l’abitudine di indicare le date di aggiornamento per tutti i dispositivi che vende. E, sorpresa sorpresa, per tutti i telefoni è indicato che “Android U” arriverà il 4 ottobre. O almeno lo era, perché l’informazione è stata rimossa.

Android U è l’abbreviazione di Android Upside Down Cake, che è il nome in codice interno per Android 14. Ciò indica con ogni probabilità che sì, il nuovo sistema operativo arriverà domani. Certo, c’è sempre la possibilità che sia stata Telus a fornire informazioni sbagliate, ma l’ipotesi sembra essere piuttosto poco probabile.

La buona notizia è che non dovremo pensarci troppo. Se Android 14 verrà effettivamente rilasciato così presto, sicuramente Google ne parlerlà nell’evento di domani. Non basta, quindi, che aspettare ancora un po’.