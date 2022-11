Android Auto si rinnova. Arriva la beta pubblica. Cosa cambia

Lo scorso maggio, Google aveva mostrato un restyling piuttosto importante all’interfaccia di Android Auto. La nuova release, dotata di un design rinnovato, avrebbe dovuto originariamente essere lanciata in estate, cosa che invece non è avvenuta.

Non sappriamo quali siano state le cause del ritardo, ma sembra finalmente che la situazione si sia sbloccata poiché la nuova interfaccia utente ha iniziato ad essere distribuita agli utenti della beta pubblica.

La nuova interfaccia di Android Auto ha ora un look più più pulito, con elementi e controlli dell’interfaccia utente più grandi. L’obiettivo di Google era renderla più leggibile e far sì che i controlli fossero più raggiungibili. Anche la divisione delle diverse porzioni dello schermo è ora più efficace.

Qui un elenco di alcune delle principali modifiche di Android Auto:

• La mappa è ora più vicina al conducente nella nuova dashboard con dimensioni/raggiungibilità migliorate.

• La scheda multimediale della dashboard ha un aspetto completamente nuovo e può essere allargata o ristretta in modo dinamico.

• È possibile fare in modo che la mappa riempia l’intera area di Android Auto, offrendo agli utenti più opzioni di layout soprattutto per gli schermi di grandi dimensioni.

• È stato semplificato il passaggio tra un’app e l’altra con un solo tocco.

• Altre parti del sistema sono state aggiornate per l’adozione di Material You. In generale l’intero layout dell’interfaccia è stato modernizzato.

• È possibile accedere ai consigli su musica e contenuti multimediali dall’Assistente Google con un semplice swipe.

• Le vecchie icone di stato e la campanella del centro notifiche sono state unite in un’area dalla quale è anche possibile vedere il numero di messaggi non letti.

Al momento in cui scriviamo non ci sono informazioni ufficiali su quando sarà disponibile la versione definitiva che aggiornerà Android Auto.