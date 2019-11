Android Auto disponibile al download per l’arrivo di Android 10

Google ha finalmente rilasciato Android Auto come app autonoma per consentire a chiunque di avviare l’esperienza sul proprio dispositivo mobile.

Google non è riuscita a rilasciare la modalità di navigazione in auto “Assistente alla guida” ma ha comunque voluto offrire un’esperienza in tempo per il suo ultimo sistema operativo mobile Android 10. L’app aggiungerà l’icona di Android Auto sulla schermata iniziale come soluzione temporanea fino all’arrivo della modalità di guida Assistant.

“Questa app ti consente di utilizzare Android Auto sullo schermo del tuo telefono Android 10. Se disponi di un’auto compatibile con Android Auto, puoi proiettare sul display della tua auto senza scaricare questa app collegando semplicemente il telefono”.

Caratteristiche a colpo d’occhio

Con Android Auto puoi utilizzare l’Assistente Google per andare verso la tua prossima destinazione con navigazione GPS in tempo reale e avvisi sul traffico utilizzando Google Maps o Waze, ottenere aggiornamenti in tempo reale sul percorso, inclusi rischi e ETA, controllare il tuo calendario e persino impostare promemoria.

Puoi anche gestire il tuo sistema di infotainment per ascoltare musica, radio, podcast, audiolibri e notizie su una vasta gamma di app, tra cui Spotify, Google Play Music, TIDAL, Pandora, Deezer, iHeartRadio, Amazon Music, Napster Music e come SiriusXM.

Ultimo ma non meno importante, Android Auto offre una modalità “Non disturbare” in modo da poterti concentrare sulla guida ed evitare qualsiasi distrazione, consentendo di accedere ai contatti in modo da poter effettuare chiamate telefoniche o rispondere alle chiamate in arrivo o inviare messaggi SMS tramite WhatsApp, Hangouts , Skype, Telegram, WeChat, Google Allo o Kik.

Puoi scaricare Android Auto dal Google Play Store sul tuo dispositivo Android 10 attraverso questo link.