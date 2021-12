Android Auto: presto in arrivo le risposte intelligenti

Android Auto è un sistema particolarmente pratico, che offre un’interfaccia familiare indipendentemente dal tipo di macchina su cui stiamo viaggiando. Tuttavia, rimane molto restrittivo durante la guida, soprattutto quando si tratta di inserire testo sullo schermo. Non è infatti possibile accedere alla tastiera quando il veicolo è fermo, costringendo così l’utente a utilizzare la voce per inviare un messaggio o inserire una destinazione.

Smart reply in arrivo

La funzione di risposta suggerita non è nuova perché già in circolazione dal 2017 su Gmail e su altre app da quasi quattro anni. Sfortunatamente, quando si riceveva un messaggio su Android Auto, in precedenza non era possibile utilizzare questa funzione. L’utente era così costretto a dettare ad alta voce la sua risposta, dando libero sfogo alla fantasia di Google Assistant per capirla.

Android Auto consentirà presto di rispondere a un messaggio direttamente toccando una delle risposte intelligenti visualizzate sullo schermo. Così, dopo averlo letto ad alta voce, l’interfaccia offrirà all’autista di scegliere tra tre risposte suggerite, oltre a poter dettare un messaggio personalizzato.

Uscita

La funzione non è ancora disponibile, ma dovrebbe essere disponibile per gli utenti nei prossimi giorni. Si unirà a una serie di nuove funzionalità recentemente annunciate da Google, incluso l’avvio automatico di Android Auto durante la connessione al veicolo.