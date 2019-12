Android TV: Google annuncia Android 10

Android 10 per Android TV è stato ufficialmente annunciato. Ciò non significa che ogni dispositivo Android TV riceverà l’aggiornamento ma, almeno gli ultimi arrivati, sì. Non solo, in preparazione al debutto, Google ha rilasciato un nuovo dispositivo di sviluppo Android TV, l’ADT-3.

Google ha originariamente rilasciato Android 10 all’inizio del 2019 come versione beta del sistema operativo. Da allora, ha attraversato varie versioni beta ed è stata anche rilasciata una versione stabile.

Mentre Android 10 è stato annunciato mesi fa ed è ora disponibile su alcuni dispositivi, Android TV non è mai stato incluso nella versione originale. L’annuncio di oggi risolve questa assenza anche se al momento non cambierà nulla per i proprietari di dispositivi Android TV.

Non sono state specificate quali modifiche arriveranno con Android TV e se ci sono differenze rispetto ai dispositivi mobili. Tuttavia, Google ha colto l’occasione per fare brevemente riferimento a Project Treble e “archiviazione più sicura con dati utente crittografati” come esempio di ciò che verrà offerto.