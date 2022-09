Anker ha lanciato dei nuovi auricolari con rilevamento del battito cardiaco a meno di 150$

Se il mercato delle cuffie wireless è in gran parte monopolizzato da marchi importanti come Sony, Bose, Sennheiser e, soprattutto, Apple, alcuni brand propongono modelli ad un prezzo molto più abbordabile, senza trascurare la qualità audio.

Questo è il caso di Anker. Diversi anni fa, il produttore cinese ha lanciato il suo marchio Soundcore, specializzato nel campo dell’audio. Da allora, ha lanciato diverse cuffie e cuffie wireless che non devono vergognarsi delle loro prestazioni sonore o dell’efficacia della loro riduzione attiva del rumore, come le cuffie Soundcore Life Q30 o le cuffie Soundcore Liberty 3 Pro.

Questa settimana è stato presentato dall’azienda cinese un nuovo paio di cuffie, le Anker Soundcore Liberty 4. Questo modello incorpora un sistema di doppi trasduttori dinamici (come il Samsung Galaxy Buds 2 Pro o il Huawei FreeBuds Pro 2) oltre al supporto per codec audio Bluetooth LDAC e certificazione Hi-Res Audio Wireless.

Beneficiano inoltre della riduzione attiva del rumore e di una durata della batteria di 9 ore solo per le cuffie e fino a 28 ore utilizzando la custodia di ricarica, compatibile anche con la ricarica a induzione. Inoltre, Soundcore Liberty 4 dispone anche di una tecnologia audio spaziale a 360 gradi con rilevamento del movimento della testa.

Misurazione della frequenza cardiaca

Ma dove le cuffie di Anker giocano la carta dell’originalità è in termini di dati sulla salute. Le cuffie, infatti, incorporano, nell’auricolare destro, un cardiofrequenzimetro. Questo sarà utile in particolare per indicare la curva della frequenza cardiaca durante l’allenamento. Viene anche utilizzato per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Se questa funzione è abbastanza rara nel campo delle cuffie wireless, Soundcore non è il primo brand ad offrirla. Abbiamo visto, all’inizio del mercato delle cuffie true wireless, diversi modelli che integravano questa funzione, in particolare dalla parte di Jabra o Samsung. Più recentemente, Amazfit ha lanciato PowerBuds Pro con questa stessa funzionalità. Inoltre, voci insistenti riportano che Apple sta lavorando a una funzione identica per i futuri AirPods.

Prezzo e uscita

Le cuffie Anker Soundcore Liberty 4 dovrebbero arrivare in Europa nel 2023. Sono già state annunciate negli Stati Uniti a 149€.