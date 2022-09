Redmi Note 11R, il nuovo smartphone di fascia media di Xiaomi

Arriva un nuovo membro nella famiglia Note 11 di Xiaomi: si tratta di Redmi Note 11R. Tuttavia non sarà completamente inedito: si tratta infatti di una versione potenziata del Poco M4 5G.

Ecco le specifiche dello smartphone: si parte da un chip Dimensity 700, con configurazioni da 4GB/128GB, 6GB/128GB e 8GB/128GB. La memoria è anche espandibile fino a 1 TB grazie a microSD.

Si passa allo schermo: è un LCD FullHD+ da 6,58 pollici e refresh rate di 90 Hz. Quest’ultimo avrà un notch per ospitare la selfie cam da 5 Megapixel. I moduli fotografici posteriori, invece, sono una lente principale da 13 Megapixel e una di profondità da 2 Megapixel, ovviamente provviste di flash.

C’è una batteria di capienza da 5.000 mAh e supporto per ricarica veloce da 18 W, anche se il cavo incluso arriva ad un massimo di 10 W. Infine, ci sarà un sensore di impronte laterale e supporto per la rete 5G.

Il Redmi Note 11R è già in vendita in Cina, e non si hanno notizie sulla distribuzione internazionale. Ci sono tre colori disponibili: grigio, nero e blu. I prezzi partono da CNY1,099 (€157) per il modello da 4GB/128GB, salgono a CNY1,199 (€171) per quello da 6GB/128 GB e infine arrivano a CNY1,399 (€200) per quello da 8GB/128GB