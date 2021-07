Annunciata la beta di OneUI 4.0 per la famiglia Galaxy S21

Precedenti indiscrezioni ne avevano parlato e ora è ufficiale: OneUI 4.0 è in corso di sviluppo. Lo ha reso pubblico Samsung con un posto sul proprio forum coreano, invitando gli utenti a iscriversi al programma beta.

L’interfaccia si baserà su Android 12 e sembra già essere in una fase avanzata dello sviluppo, a giudicare dall’imminente rilascio della beta. Essa sarà disponibile per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, per il momento limitatamente alla Corea. Probabilmente in futuro la versione beta arriverà anche per altri dispositivi e in altri paesi.

Samsung non ha nominato nessuna data, pertanto non si sa ancora quando arriverà la versione definitiva di OneUI 4.0. Quello che è certo è prima del rilascio la maggior parte degli smartphone compatibili riceverà un aggiornamento a OneUI 3.1.1, che debutterà ad agosto assieme ai nuovi pieghevoli.