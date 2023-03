Annunciata la data di Google I/O, finalmente di nuovo in presenza

Anche quest’anno, l’evento Google I/O fa il suo grande ritorno, ed è stato annunciato in modo molto particolare. Google infatti, come da tradizione, ha proposto diversi enigmi che una volta risolti hanno svelato la data dell’attesissimo evento.

Quest’anno il tema dell’enigma è stato molto appropriato: si tratta infatti di una serie di puzzle input/output (I/O, per l’appunto), che potete dilettarvi a risolvere sul sito di Google. Tuttavia non deprimetevi troppo se non ci riuscite: la soluzione è stata trovata soltanto grazie alla collaborazione di moltissimi utenti.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Il premio del gioco? La rivelazione della data dell’evento: il 10 maggio. Finalmente, dopo quattro anni, Google I/O tornerà anche a essere in presenza a Mountain View, in California, ma sarà comunque possibile seguire da remoto.

Alcuni prodotti che potrebbero essere annunciati sono la beta di Android 14, Pixel 7a, e Pixel Tablet. Probabilmente avremo anche informazioni riguardo all’intelligenza artificiale con Google Bard, la chat intelligente di Google annunciata qualche tempo fa.