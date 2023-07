Annunciato il chip MediaTek Dimensity 6100+, in arrivo in questo periodo

Il nuovo chipset di fascia media di MediaTek è diventato ufficiale proprio oggi. Si chiamerà Dimensity 6100+ e supporterà Sub-6 5G.

La sua CPU avrà due core Cortex-A76 e sei core Cortex-A55 e potrà supportare display a 10 bit 90 Hz o 120 Hz, “fotocamere alimentate da AI” fino a 108 Megapixel con acquisizione video 2K a 30 fps e tecnologia UltraSave 3.0+. Quest’ultima offrirà il 20% in meno di consumo energetico 5G rispetto ad altre “soluzioni competitive”, almeno stando a MediaTek.

MediaTek Dimensity 6100+ disporrà di ritratti e selfie straordinari grazie al sistema AI-bokeh. MediaTek sta anche lavorando con la compagnia Arcsoft per portare la tecnologia “AI-color” sui dispositivi tradizionali “in modo che gli utenti possano mostrare la loro creatività”. Non è chiaro esattamente cosa ciò comporterà, e l’azienda non ha fatto ulteriori dichiarazioni a riguardo.

I primi dispositivi che utilizzano questo chip dovrebbero comparire nel terzo trimestre del 2023: quindi, praticamente, adesso. Vedremo quale sarà il primo, e quali saranno le prestazioni effettive del nuovo SoC.