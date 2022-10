Annunciato il laptop convertibile Xiaomi Book Air 13

Xiaomi, non contenta di aver annunciato quattro nuovi modelli della serie Redmi, ha oggi anche presentato un nuovo laptop convertibile. Si tratta dello Xiaomi Book Air 13, di cui sono già stati resi noti tutti i dettagli.

Lo Xiaomi Book Air 13 sarà venduto in due versioni, di cui cambierà solo la CPU. Ci sarà infatti un’edizione con Core i7-1250U, mentre un’altra con Core i5-1230U, entrambe di Intel. In ogni caso, ci saranno in entrambi 16 GB di RAM LPDDR5-5200 e 512 GB di storage SSD.

Il laptop è davvero leggero: è infatti spesso 12 mm per un peso di 1,2 kg. Lo schermo è un OLED, protetto da Gorilla Glass 3, misura 13,3 pollici con risoluzione di 2880 x 1800 pixel e refresh rate di 60 Hz, ed è certificato Dolby Vision.

Assieme allo schermo Dolby Vision, lo Xiaomi Book Air 13 dispone anche di due speaker stereo Dolby Atmos, affiancati da due speaker tweeter. Ci sono poi una tastiera dotata di retroilluminazione e una fotocamera da 8 Megapixel.

La batteria del dispositivo è di 58.3 Wh, con supporto alla ricarica da 65 W. Infine, offre due porte Thunderbolt 4 e un jack audio da 3,5 mm. Per il momento disponibile soltanto in Cina con il solo colore bianco, lo Xiaomi Book Air 13 costa 4.999 yuan (692€) per il modello che usa la CPU i5, mentre 5.599 yuan (775€) per quello che usa l’i7. Per ora non ci sono notizie su un arrivo internazionale.