Annunciato il Leitz Phone 1, primo smartphone di Leica

La società giapponese SoftBank ha annunciato durante la sua ultima conferenza stampa il lancio di un nuovo smartphone: il Leitz Phone 1, il primo telefono di marca Leica. Dopo il termine della precedente collaborazione con Huawei, l’azienda ottica tedesca si lancia nel mercato della telefonia con un proprio modello, la cui caratteristica di spicco è ovviamente la fotocamera.

Leitz Phone 1

Il nuovo dispositivo di Leica si presenta molto simile al già annunciato Aquos R6 di Sharp, anch’esso frutto di una partnership con l’azienda tedesca. Alcune caratteristiche sono addirittura le stesse, prima fra tutte l‘enorme fotocamera posteriore da 1’ e 20 Megapixel, con lenti dotate di apertura f/1,9, lunghezza focale equivalente a 19 mm e ottica grandangolare. La fotocamera anteriore invece vanta di una risoluzione di 12,6 Megapixel.

Progettato per ricordare l’iconico design delle fotocamere Leica, il dispositivo sfoggia un corpo metallico avvolto da una copertura di vetro nero opaco. Ha uno spessore di 9,5 mm e un peso di 212 grammi. Lo schermo è un display IGZO OLED di 6’6” con una risoluzione di 2730 x 1260, nonché un refresh rate che può arrivare fino ai 240 Hz.

Anche il processore è lo stesso già visto nell’Aquos R6: il Qualcomm Snapdragon 888, insieme a 12 GB di RAM. La memoria è invece il doppio di quella del suo predecessore: ben 256 GB, espandibili tramite microSD.

Il Leitz Phone 1 sfoggia una versione custom di Android 11 con un’UI monocroma creata da Leica stessa. L’applicazione della fotocamera permette di selezionare la modalità “Leitz Look” per scattare fotografie con l’iconico aspetto bianco e nero caratteristico dell’azienda tedesca.

Questa iconica interfaccia, insieme al già citato corpo metallico, è ciò che permette al Leitz Phone di offrire un’ “autentica esperienza Leica”, differenziandosi così dall’Aquos R6, che ha altrimenti specifiche tecniche molto simili.

I preordini per il Leitz Phone 1 inizieranno il 18 Giugno, per il momento solo in Giappone, con un prezzo iniziale di 187,920 yen (circa 1400€). Non c’è ancora nessuna informazione per quanto riguarda un eventuale lancio internazionale.