Annunciato il trio di tablet Galaxy Tab S9, unici nel loro genere

Fra i tanti nuovi annunci Samsung ha svelato la serie Galaxy Tab S9, un trio di tablet che si propone di ridefinire gli standard del mercato. Un obiettivo davvero ambizioso, ma si tratta di prodotti davvero unici nel proprio genere in cui Samsung ha piena confidenza. Ci sono il modello di base, il modello Plus e il modello Ultra: andiamoli a vedere.

Le caratteristiche dei Galaxy Tab S9

In tutte e tre le versioni del tablet ci saranno nuovi display Dynamic AMOLED 2X in grado di garantire una visione iperrealistica, grazie anche al processore Snapdragon 8 Gen 2 ottimizzato appositamente per Galaxy. Tutti gli schermi avranno una frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz, e questi avranno dimensioni rispettivamente da 14,6 pollici (partendo da Tab S9 Ultra), 12,4 pollici e 11 pollici.

Grazie a quattro altoparlanti più grandi del 20%, potenziati dal sistema audio AKG e dal suono immersivo di Dolby Atmos, l’intrattenimento sarà più coinvolgente che mai. Gli utenti di Galaxy Tab S9 potranno scegliere di personalizzare le impostazioni audio per giocare, ascoltare musica, fare videochiamate e ottenere un’esperienza audio di qualità cinematografica. Per tutti coloro che vogliono il massimo delle prestazioni all’aperto, i tablet dispongono dell’innovativa tecnologia Vision Booster, che rileva automaticamente le condizioni di luce intensa e si adatta per mantenere lo schermo luminoso. Con la funzione Multischermo, inoltre, si possono visualizzare fino a tre app, disposte come una griglia organizzata di finestre facilmente regolabili.

Tantissime opzioni per i creatori

Ogni modello della serie Galaxy Tab S9 è dotato, naturalmente, della S Pen. Sia il tablet che il pennino vantano un livello di protezione certificato IP68 contro acqua e polvere, offrendo maggiori possibilità agli utenti per catturare ed esprimere le proprie idee in qualsiasi situazione. Per un’esperienza ancora più esclusiva, gli utenti possono effettuare un upgrade scegliendo la S Pen Creator Edition, progettata con un materiale testurizzato che fornisce un’impugnatura confortevole e un angolo di inclinazione più ampio.

La Book Cover Keyboard e la modalità Samsung DeX dei Galaxy Tab S9 consentono di simulare un’esperienza desktop sfruttando al massimo la portabilità del tablet. Inoltre la modalità Samsung DeX offre un cursore facile da usare, la possibilità di ridimensionare e posizionare le finestre in modo flessibile, nonché la funzione Secondo Schermo per eseguire il mirroring o estendere lo schermo del PC sul tablet.

I nuovi tablet vanteranno DI app nuove e ottimizzate per le passioni più svariate e personali. GoodNotes, per esempiom approda per la prima volta su Android e viene lanciata esclusivamente per gli utenti dei tablet Galaxy. LumaFusion facilita la creazione di contenuti da condividere. Clip Studio Paint è stato modificato ottimizzando l’interfaccia per tablet per disegnare, dipingere e molto altro. Infine ArcSite 17 consente ai designer e ai professionisti del settore di trasformare la propria visione creativa in progetti CAD 2D elaborando disegni precisi, planimetrie complete e preventivi accurati.

Passando al lato hardware, quello della serie Galaxy Tab S9 è davvero iconico. Con uno spessore di soli 5,5 mm per il Tab S9 Ultra, i dispositivi della serie sono estremamente leggeri e sottili, ma anche durevoli. Sono infatti progettati per resistere a urti e graffi grazie al telaio rinforzato in Armor Aluminum. Rispetto alle precedenti generazioni, la serie Tab S9 presenta una maggiore varietà di materiali riciclati sia nei componenti interni che in quelli esterni.

Prezzi e disponibilità

Di seguito si riportano i prezzi della serie:

Per Galaxy Tab S9 Ultra:

512GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.489

256GB (RAM 12GB) 5G al prezzo consigliato di €1.519

256GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.369

Per Tab S9+

512GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.269

256GB (RAM 12GB) 5G al prezzo consigliato di €1.299

256GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.149

Per Tab S9 base:

56GB (RAM 12 GB) 5G al prezzo consigliato di €1.199

256GB (RAM 12 GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.049

128GB (RAM 8GB) 5G al prezzo consigliato di €1.079

128GB (RAM 8GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €929

La serie Galaxy Tab S9 sarà disponibile in preordine in un numero ristretto di mercati a partire dal 26 luglio, e nei punti vendita a partire dall’11 agosto.