Annunciato iQOO Neo9, in arrivo a dicembre con un design di classe

vivo ha annunciato su Weibo il lancio di iQOO Neo9, previsto per il prossimo mese. Per quest’occasione il brand ha condiviso un’immagine, svelando così anche il design della gamma. Che si prospetta essere davvero di classe.

L’aspetto di iQOO Neo9, infatti, è ottenuto combinando due colori, bianco e rosso, con due finiture diverse. La prima porzione sarà infatti realizzata con un tessuto intrecciato, mentre la seconda avrà una finitura in finta pelle. Si possono vedere anche due grandi cerchi che ospitano le fotocamere.

L’immagine ufficiale conferma anche le voci che circolavano in precedenza. Ci aspettiamo quindi uno schermo da 6,78 pollici con risoluzione di 1220p, un sensore Sony IMX920 per il Neo9 e un chipset Snapdragon 8 Gen 2 per il Neo9 Pro. La serie Neo di norma aveva tre fotocamere, ma dal modello scorso vivo ha deciso di passare a due.