L’app Intesa San Paolo per Huawei HMS è “live” sull’AppGallery

Intesa Sanpaolo Mobile, l’app di mobile banking di Intesa Sanpaolo, è da oggi disponibile per il download su Huawei AppGallery, per tutti i dispositivi HMS, tra cui i modelli Mate 40 Pro, P smart 2021 e P40 Series.

Prosegue dunque l’integrazione di applicazioni del settore bancario in AppGallery e si intensifica la collaborazione di Huawei con i principali player del settore, con l’obiettivo di rendere sempre più completa l’esperienza degli utenti su Huawei AppGallery, l’app store proprietario di Huawei che conta oltre 42 milioni di utenti attivi ogni mese in Europa.

Per utilizzare l’app è necessario avere un conto corrente Intesa Sanpaolo e, dopo aver attivato il contratto My Key per l’accesso ai canali digitali, da filiale oppure online, è sufficiente scaricare e attivare l’app su Huawei AppGallery o tramite Huawei Petal Search, un widget di ricerca che permette di effettuare un accesso rapido a tutto l’elenco di applicazioni disponibili sui device HMS.

Con l’app Intesa Sanpaolo Mobile installata sul proprio smartphone HMS, gli utenti potranno avere il pieno controllo delle proprie finanze in qualsiasi momento e a portata di click. In particolar modo è possibile consultare i rendiconti bancari e gestire le spese con bonifici, ricariche, pagamenti di bollettini e molto altro, nonché controllare gli acquisti di carte di credito, debito e prepagate associate al conto corrente e configurarne le opzioni e i limiti di utilizzo.

“Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere Intesa Sanpaolo tra i partner di Huawei AppGallery. Ciò rappresenta un importante traguardo nella realizzazione di un sistema sempre più a misura di utente che conta un numero di applicazioni in costante crescita, soprattutto tra quelle ormai necessarie nella vita di tutti i giorni, come l’app bancaria Intesa Sanpaolo Mobile, utile per tenere sotto controllo le proprie spese e gestire pagamenti ovunque ci si trovi e in totale sicurezza.” – commenta Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia – “L’arrivo di Intesa Sanpaolo Mobile tra le app di gestione bancaria e finanziaria su AppGallery è un tassello cruciale nella crescita del nostro store di applicazioni, ormai punto di riferimento nel mercato, e testimonia il constante impegno di Huawei nel garantire la miglior esperienza d’uso su tutti i device dotati dei Huawei Mobile Services.” – conclude Duan.

Huawei AppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, vede oltre 120.000 app integrate con HMS Core e 384.4 miliardi di download raggiunti nel 2020.