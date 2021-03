Ricercare dal cellulare un’impresa edile

Sei alla ricerca di un’impresa edile su cui fare affidamento per alcuni lavori di ristrutturazione? Non seguire il passaparola. Anche se in buona fede, amici, parenti e conoscenti potrebbero consigliarti nel modo sbagliato. Meglio scegliere con la propria testa, senza farsi influenzare dagli altri. Per scegliere con la propria testa è necessario scovare una rosa di possibili imprese edili adatte per i lavori che si desidera fare, mettersi in contatto con loro e richiedere un preventivo. Tutto questo è ovviamente possibile effettuarlo online. Tutte le migliori imprese edili sono infatti presenti sul web!

Ricerca di un’impresa edile online dal cellulare

È consigliabile effettuare questa ricerca direttamente dallo smartphone. Si ha infatti modo attraverso lo smartphone di accedere immediatamente alle informazioni di contatto. Basta un touch, ed ecco che dal sito dell’impresa edile è possibile chiamare immediatamente il numero di telefono indicato per avere un primo contatto. Basta un touch, ed ecco che dal sito dell’impresa edile si passa immediatamente all’app dedicata alla posta elettronica per inviare una mail oppure all’app Whatsapp per un messaggio veloce.

Doveroso poi ricordare che la maggior parte dei siti oggi disponibili online sono ben ottimizzati per i device mobile, una navigazione quella da smartphone che risulta spesso quindi molto più semplice, veloce e user friendly di quanto non sia quella da computer.

Infine è importante sottolineare un altro aspetto. Lo smartphone è sempre a nostra disposizione, in ogni momento della giornata, quando ci troviamo in casa così come quando siamo fuori casa, quando ci stiamo rilassando sul divano, quando stiamo lavorando in ufficio, quando saliamo sulla metropolitana o sull’autobus. Possiamo quindi andare alla ricerca di imprese edili durante tutti i momenti morti e di pausa della giornata, senza che questa attività ci appaia come pesante.

L’importanza di richiedere un preventivo

Contattare le imprese edili che sembrano adatte per i lavori che è necessario effettuare permette di richiedere un preventivo. Il preventivo è di fondamentale importanza. È infatti possibile capire a quanto ammontano le spese che è necessario sostenere per effettuare questi lavori, con le specifiche di ogni possibile voce spesa che entra in gioco. Comparando tra loro più preventivi, ecco che si ha modo di capire quale sia la realtà che permette di ottenere il migliore rapporto tra qualità e prezzo, così da evitare di spendere un’esagerazione, così da risparmiare molti di quei soldi che sono stati messi da parte con tanta fatica nel corso degli anni.

Per fortuna sono oggi disponibili online, facilmente accessibili anche da smartphone ovviamente, delle piattaforme dedicate proprio alla ricerca di professionisti e alla richiesta di preventivo, come ad esempio Instapro. Queste sono piattaforme che permettono di richiedere molti preventivi con la compilazione di un solo ed unico form, piattaforme che collaborano con migliaia e migliaia di professionisti e su cui quidni è piuttosto facile riuscire a scovare il servizio di cui si ha bisogno.

Le piattaforme per la ricerca di professionisti e la richiesta di preventivi

Queste piattaforme funzionano in modo molto semplice. Tramite compilazione di un form, si vanno ad inserire tutte le informazioni di cui il motore di ricerca interno ha bisogno per selezionare le realtà edili più adatte, come ad esempio la città, la tipologia di locali che devono essere sottoposti a ristrutturazione, il tipo di lavoro che deve essere fatto, il tipo di edificio, i metri quadri su cui è necessario intervenire e simili. È anche possibile indicare immediatamente le tempistiche, se si ha quindi bisogno di un intervento urgente oppure se è possibile attendere anche dei mesi prima di intraprendere dei lavori di ristrutturazione.

Alla fine della compilazione del form, è sufficiente lasciare la propria mail per ottenere i preventivi, preventivi che grazie alle informazioni offerte sono mirati. Si ha modo quindi non solo di risparmiare soldi confrontando i preventivi tra loro, ma anche di risparmiare molto del proprio prezioso tempo.