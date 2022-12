App per giocare a scopa online: cosa c’è da sapere

Anche giochi molto tradizionali come quelli di carte sono oggi “sbarcati” online, e quello più conosciuto, quello più iconico per la nostra nazione, è senz’altro quello della scopa.

Un gioco popolare che ha nella semplicità il suo punto di forza

Il gioco della scopa è molto semplice nelle sue regole: può essere giocato in 2 o più contendenti e le relative partite si concludono nell’arco di breve tempo; sono probabilmente questi i principali “segreti” che lo hanno reso così popolare.

La scopa è senz’altro il gioco più adatto a chi vuol dilettarsi, anche solo per pochi minuti, senza dover intraprendere partite lunghe e complesse, ed è allo stesso tempo un’ottima occasione conviviale: le partite a scopa rappresentano una sorta di “istituzione” nei bar, nei circoli, e anche tra le mura domestiche.

Come si diceva, oggi la scopa fa sempre più spesso rima con web, cosa c’è da sapere, dunque, se ci si vuol divertire online in questo modo? Andiamo a scoprirlo!

Scaricare una App specifica su App Store o Google Store

Il primo passo da compiere è, ovviamente, quello di scaricare una App dedicata ai giochi di carte; in rete ce ne sono diverse e una delle più note è senz’altro la scopa di DigitalMoka.

Tale App è disponibile sia per i sistemi Android che per quelli iOS: in quest’ultimo caso potrai trovare la scopa gratis da scaricare su App Store.

Scaricare e utilizzare una App come questa è completamente gratuito, inoltre è utile sottolineare che per giocare non è necessaria nessuna registrazione, né bisogna fornire dati personali o seguire procedure di qualsiasi genere.

Per iniziare a giocare non bisogna fare altro che opzionare la sezione dedicata alla scopa (sono disponibili anche i giochi di carte “briscola” e “solitario”) ed effettuare le personalizzazioni desiderate.

Le principali opzioni di gioco a disposizione

Anzitutto, è utile sottolineare che queste applicazioni consentono di scegliere se giocare contro il computer o contro degli altri utenti, inoltre sono disponibili varie opzioni di gioco.

Si può infatti optare per diverse varianti della scopa tradizionale, come ad esempio il Rebello o la Napola, inoltre, se si gioca contro il computer, si può impostare la difficoltà della partita, in modo che sia commisurata alla propria abilità ed esperienza.

Quest’ultima funzione è utilissima per i neofiti, o comunque per chi desidera migliorarsi in questo gioco, magari per farsi trovare più pronto quando si ritroverà a sfidare i propri amici in delle partite “faccia a faccia”.

La scelta del tipo di carte da utilizzare

App come quella citata, infine, consentono di scegliere perfino il tipo di carte con cui disputare la partita.

Non tutti lo sanno, ma le carte che si utilizzano per giocare a scopa, a briscola e ad altri giochi molto popolari possono presentare diverse peculiarità, e in Italia vi sono molteplici varianti a carattere locale.

Alcuni esempi? Le carte napoletane sono probabilmente quelle più note e diffuse, ma sono disponibili anche carte trevigiane, carte piacentine, carte milanesi e molte altre ancora; con questo piccolo dettaglio, dunque, ci si può sentire ancora di più “a casa” mentre si gioca a carte online.

Giocare a scopa online, dunque, è semplicissimo: le App che offrono tale opportunità sono assolutamente intuitive ed “user friendly” e consentono di personalizzare il gioco in tanti diversi modi.