Carl Pei: il Nothing Phone (2) è ancora molto distante

Carl Pei, il fondatore della chiacchieratissima Nothing, ha recentemente rilasciato diverse dichiarazioni che fanno luce sui progetti, presenti e futuri, della compagnia.

In primo luogo il CEO ha voluto dare un’esplicita conferma: il Phone (2) non arriverà molto presto. Il motivo di questa decisione è di concentrarsi principalmente sugli attuali prodotti, primo fra tutti il Phone (1): qualità sopra quantità, ha detto Carl Pei. E proprio a questo riguardo, possiamo aspettarci grandi aggiornamenti dal lato software nel futuro, soprattutto attraverso l’implementazione di Android 13.

Pei ha anche rivelato qualche dettaglio sulle finanze della compagnia: Nothing in questo momento sta operando in perdita. Non è assolutamente niente di cui preoccuparsi: i guadagni stanno aumentando rapidamente, e il CEO si aspetta di raggiungere gli obiettivi di fatturato per il 2024. Nel frattempo, è in cerca di modi per espandere il mercato della propria compagnia.

Uno dei piani è quello di lanciare per la prima volta un prodotto Nothing negli Stati Uniti. L’America infatti è un paese particolarmente ostico per i nuovi brand di smartphone, visto soprattutto il monopolio di Apple, motivo per quale Nothing ha per il momento deciso di tralasciare questo mercato. Ovviamente però le cose stanno per cambiare. Carl Pei non ha specificato di che prodotto si tratterà, ma ha detto di essere in contatto con diversi provider telefonici statunitensi: questo, chiaramente, fa pensare a un telefono.