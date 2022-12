La riparazione self-service di Apple arriva anche in Italia

Apple sta espandendo il suo programma di riparazione self-service (Self Service Repair Programme) in Europa offrendo agli utenti l’accesso a parti, strumenti e manuali ufficiali originali per iPhone e laptop MacBook selezionati.

Il servizio è ora attivo in Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito e consente agli utenti di riparare i propri dispositivi. Fra i dispositivi supportati ci sono i modelli di smartphone appartenenti alle serie iPhone 12, iPhone 13 e iPhone SE (2022) ma non gli ultimi modelli di iPhone 14.

Supportati anche i notebook Mac con processore Apple, con l’esclusione dell’ultimo MacBook Air M2.

Apple offre a noleggio anche kit di strumenti per pochi dollari, in modo che i clienti che non desiderano acquistare tools per effettuare magari solo una singola riparazione abbiano comunque l’accesso al programma di self repair.

In alcuni casi i pezzi che verranno ritornati alla casa potranno essere ricondizionati, offrendo così ai clienti piccoli rimborsi o voucher per successivi acquisti.