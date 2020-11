App per scommettere dallo smartphone: cosa c’è di nuovo?

Negli ultimi anni il mondo delle scommesse online ha registrato un netto spostamento delle giocate dai Pc desktop alle app per scommesse calcio usufruibili comodamente dal proprio smartphone o da qualsiasi tablet con sistema operativo Android o Apple iOS.

Questa evoluzione in campo betting è stata del tutto naturale, come qualsiasi altro aspetto che riguarda la nostra vita quotidiana. Ormai siamo tutti costantemente connessi e utilizziamo il cellulare non solo per “navigare”, ma anche per fare acquisti, ordinare cibo d’asporto, prenotare un hotel o un ristorante e, quindi, perché non anche per scommettere?

Prima di capire come queste applicazioni scommesse aiutano a divertirci ovunque e in qualsiasi momento della giornata, è bene fare una distinzione di base tra “App native” e “Web App”. Entrambe sono utili per gli utenti ma ci sono delle differenze sostanziali.

Le app native sono quelle scaricabili dal Google Play Store o dall’App Store di Apple, vanno installate e quindi occupano spazio (minimo) sul tuo smartphone. Le Web app sono versioni “mobile” dei siti di scommesse e si raggiungono collegandosi con qualsiasi browser web (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox per fare qualche esempio). Si tratta di vere e proprie versioni ottimizzate per l’utilizzo in mobilità del bookmaker e non si deve scaricare nulla.

Qual è la migliore app per scommesse?

La domanda è un po’ retorica perché dipende da cosa cerchi tu in un’app di questo tipo. Al giorno d’oggi possiamo sfruttare app molto complete che oltre ai palinsesti scommesse presentano anche sezioni news, sezioni con promozioni dedicate e spesso anche approfondimenti sull’argomento (come ad esempio la nuova App Snai Scommesse).

Oppure app per scommesse che riproducono in tutto e per tutto il sito originale, aggiungendo però accorgimenti che migliorano l’esperienza dell’utente che utilizza il cellulare. Sto parlando ad esempio della Better Scommesse App, che ti permette di piazzare le tue puntate con un paio di tap sullo schermo.

Le app scommesse Android o Apple però possono essere anche semplici e dirette, per tutti quegli scommettitori che non cercano altro al di fuori delle sole scommesse sul calcio o altri sport. Se anche tu sei tra questi, che non se ne fanno nulla di news, statistiche, promozioni o pubblicità varie, potresti apprezzare senza dubbio l’app di MarathonBet.

Aspetti da considerare nella scelta dell’app

Ma quindi cosa deve avere un’app di betting per soddisfare l’appassionato scommettitore? Sicuramente una navigazione fluida e altamente responsive. Dovrebbe avere dei menu chiari dove puoi trovare immediatamente quello che stai cercando. Nel pieno rispetto del Gioco Responsabile, anche le app dovrebbero consentire l’impostazione di limiti di ricarica giornalieri, settimanali o mensili.

Gli aggiornamenti devono essere in tempo reale, perché, ricordiamolo, chi scommette da smartphone ama farlo soprattutto in live, mentre le partite si stanno giocando. Va da sé che l’app deve essere aggiornata in tempo zero e deve permettere di piazzare una puntata con un singolo tap per non perdere tempo prezioso e quote più vantaggiose.

Le moderne app per scommesse sportive consentono di ricaricare il conto gioco immediatamente dal cellulare sfruttando i metodi di pagamento online più veloci quali: carte di credito VISA, Mastercard e Maestro, portafogli elettronici come PayPal, Skrill e Neteller. Le migliori app scommesse devono consentire questo tipo di transazioni perché altrimenti sono tagliate fuori dal mercato.