App Store: milioni di recensioni cancellate da un bug

Un bug dell’App Store ha causato la rimozione di oltre 22 milioni di valutazioni per le app iOS di piccoli e grandi sviluppatori. Il bug ha generato il caos tra il 23 e il 24 ottobre interessando più di 300 app da oltre 200 sviluppatori.

La scoperta è stata fatta da AppFigures e segnalata per la prima volta da TechCrunch con un’analisi del danno che rivela che in alcuni casi le app hanno perso non meno del 95% delle loro valutazioni in determinati paesi. Ad esempio, un totale del 95% delle valutazioni pubblicate negli Stati Uniti per Hulu è stato eliminato mentre Dropbox ha registrato un calo di circa l’85% del numero di recensioni dopo l’inizio del glitch.

Recensioni positive e negative rimosse

Per quanto riguarda il numero di recensioni che sono state rimosse, Starbucks sembra essere il più colpito, poiché ha perso 1,6 milioni di voti pubblicati sull’App Store. Chase Mobile, Walgreens, Venmo e Hulu, hanno perso oltre 1 milione di voti a causa del bug.

La rimozione non è avvenuta solo negli Stati Uniti ma anche in altri Paesi. Tuttavia, non tutte le regioni sono state interessate, spiega AppFigures.

“Anche se gli Stati Uniti sono stati i più colpiti, questa spazzata è stata globale colpendo tutti i 155 paesi che Apple supporta. Cina, Regno Unito, Corea del Sud, Russia e Australia hanno seguito gli Stati Uniti, con 2,7 milioni di voti cancellati in questa scansione. Tuttavia, è importante notare che la maggior parte delle singole app è stata colpita solo in alcuni paesi e non in tutti. Ciò potrebbe indicare che questo non è un semplice “errore”, ma piuttosto qualcosa di più “intenzionale”, rivela l’analisi.

Apple al lavoro

Sono state rimosse sia le valutazioni positive che quelle negative, e secondo quanto riferito Apple sta lavorando per ripristinarle tutte, anche se i dettagli su quando tutto dovrebbe tornare alla normalità non sono ancora disponibili.